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Napustio je Osijek 2023., a klub s Opus Arene je sada zbog njega fino zaradio. Evo kolika je cifra

Piše Ivan Kužela,
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Napustio je Osijek 2023., a klub s Opus Arene je sada zbog njega fino zaradio. Evo kolika je cifra
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Osijeku s neba pao bonus od 980 tisuća eura! Dakuov transfer u Spartak napunio je blagajnu Bijelo-plavih zahvaljujući pametnoj klauzuli

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Mirlind Daku (28) donio je Osijeku neočekivani financijski bonus. Albanski napadač ovog je ljeta napustio Rubin i za 11 milijuna eura preselio u moskovski Spartak, a od tog će transfera profitirati i njegov bivši klub.

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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Osijek je prilikom prodaje Dakuа Rubinu 2023. godine ugovorio pravo na deset posto razlike između buduće odštete i iznosa koji je tada dobio za napadača. Kako je Rubin Osječanima platio 1,2 milijuna eura, a sada ga je prodao za 11 milijuna, Bijelo-plavima pripada 980.000 eura.

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Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Novac će na Opus Arenu stizati kroz rate koje će Spartak isplaćivati Rubinu. Riječ je o značajnom iznosu za Osijek, pogotovo jer je Daku klub napustio u posljednjoj godini ugovora. Albanac je u Osijek stigao do velikog transfera nakon sjajne sezone na posudbi u Muri, za koju je u 33 utakmice zabio čak 22 gola. Nakon odlaska u Rubin dodatno je podigao vrijednost na tržištu.

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U tri sezone u ruskom klubu Daku je odigrao 93 utakmice, postigao 38 pogodaka i upisao 13 asistencija. Sada je već debitirao i za Spartak, za koji je nastupio dvaput te jednom asistirao.

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