Naš Filip Zubčić ostao bez druge vožnje veleslaloma u Beaver Creeku, Odermatt je vodeći

Piše Issa Kralj,
Foto: Marc Desrosiers/REUTERS

Vodeći uoči druge vožnje je Švicarac Marco Odermatt, drugi je Lucas Pinherio Braathen sa 86 stotinki zaostatka, a treći je Norvežanin Henrik Kristoffersen koji je zaostao 91 stotinku za vodećim Švicarcem

Filip Zubčić nije uspio ponoviti sjajnu vožnju od prošlog petka kada se nakon veleslalomske utrke u Copper Mountainu popeo na treće mjesto. Zubčić je u prvoj vožnji u Beaver Creeku startao 14., ali na kraju nije uspio izboriti odlazak u drugu vožnju. Imao je veliki zaostatak tijekom cijele utrke. U cilj je ušao s čak dvije sekunde i 69 stotinki što nije bilo dovoljno za drugu vožnju. 

Alpine Skiing: 2025 Stifel Birds of Prey Audi FIS Alpine Ski World Cup
Foto: Marc Desrosiers/REUTERS

Druga vožnja na rasporedu je 21 sat uz prijenos na HRT 2.

