Naš Hajduk: Cilj je boriti se za prvaka Hrvatske i igrati Europu

Udruga Naš Hajduk objavila je službeno priopćenje u kojem je spomenula novitete vezane uz članove, kamp, strateški okvir u idućih nekoliko godina te kad će održati 'ćakulu'. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

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Pokretanje videa... VIDEO Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Video: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajdučka zajednica

Primljena su četiri nova kandidata u Hajdučku zajednicu: Danijel Benčić, Ante Jelčić, Ivan Kovačev i Mislav Radić. Na ovaj način, s devet novih članova u posljednjih godinu dana, nastavljan je postupak uključivanja novih članova u ovo klupsko savjetodavno tijelo, a sve u svrhu proaktivnog sudjelovanja u klupskim procesima, u okviru vlastitih ovlasti. Trenutni koordinator Milan Mistrić i prethodni koordinator Stipan Rimac predstavili su operativni fokus rada Hajdučke zajednice - dovršetak IT strategije i aktivno sukreiranje novog strateškog okvira. Sukladno tome, novi članovi HZ su birani prema kompetencijama i iskustvu kako bi nadopunili postojeći sastav.

Na današnji dan 1911. osnovan je HNK Hajduk Split | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Projekt Kamp

Pomno pratimo prostorno-planske i imovinsko-pravne korake, kao i donošenje podzakonskih akata vezanih uz projekt. Ti su koraci dominantno u domeni Države, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Očekujemo ažurnost svih uključenih strana i da se deklarativna podrška projektu kampa prenese i na operativnu razinu. Pratit ćemo dinamiku postupanja i u skladu s njom pravovremeno reagirati. Naša je uloga osigurati da projekt ostane u javnom fokusu i da se preuzete obveze izvršavaju u rokovima. Onog trenutka kada Klub dobije mogućnost gradnje, imat ćemo spremne projekte i sudjelovati u prvoj fazi izgradnje kampa. Sav višak sredstava u projektu Za sva vrimena bit će iskorišten u te svrhe.

Pogled iz zraka na golf terene u Stobreču gdje će se graditi novi kamp Hajduka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Strateški okvir kluba 2027.-2031.

Na inicijativu Našeg Hajduka kao dioničara, u posljednjem kvartalu prošle godine započeo je proces izrade dugoročnog strateškog okvira Kluba za razdoblje 2027.–2031. U izradi također sudjeluju članovi Hajdučke zajednice i predstavnici Kluba. Strateški okvir definira što Klub na dulji rok želi postići i zašto, neovisno o promjenama upravljačkih i sportskih struktura. Okvir počiva na dva opća cilja:

a) sportskom uspjehu - trajna borba za naslov prvaka Hrvatske i redovit plasman u grupnu fazu europskih natjecanja pri čemu cilj nije unaprijed brojati titule, nego trajna konkurentnost kao posljedica sustavnog rada.

b) financijskoj održivosti - stabilno i transparentno poslovanje, te prihodi iz različitih izvora.

Strateški okvir Kluba počiva na šest stupova koji su predstavljeni na skupštini, a bit će i poslani članovima u sklopu cjelovitog Izvještaja sa skupštine koji će dobiti na svoj e-mail.

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ćakula 2026.

Ćakula sa članovima održat će se u prvoj polovici srpnja, a detalje ćemo objaviti tijekom idućeg tjedna.