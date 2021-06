Luka Modrić s 35 godina na leđima i dalje dominira.

Nakon što je prije tri godine osvojio Zlatnu loptu, bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva i odveo Hrvatsku do povijesne srebrne medalje, mnogi su očekivali - to je to od njega, dalje može samo lošije.

No Luka je i dalje u Real Madridu, i dalje nerijetko pruža fenomenalne predstave, a u dresu naše reprezentacije konstantno je genijalan. I kad se dogodi da prvo poluvrijeme odigra nešto slabije, izgubi par lopti, napravi pokoju grešku, u drugome zabije jedan od najljepših reprezentativnih golova u drugo vrijeme.

Da, s 35 godina.

S 35 godina ostali najveći svjetski veznjaci uglavnom su ili negdje daleko, van radara, ili su objesili kopačke o klin. U arapskim zemljama zarađuju posljednje novce karijere na račun stare slave. To je napravio Xavi koji je s 35 godina otišao u Al-Sadd. To je napravio Andres Iniesta koji je s 35 godina već neko vrijeme bio u Japanu.

Zinedine Zidane je s 34 već bio u mirovini. Xabi Alonso je s 35 odigrao svoju zadnju utakmicu karijere, a Steven Gerrard je s 35 bio u Galaxyju pa se godinu kasnije umirovio.

Sve prolazi, jedino je Luka - vječan!