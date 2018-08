Naš Kolumbijac Andrija: Teško je prihvatiti da ga više nema...

Možete misliti kako se osjeća trener kad sazna da mu je umro najdraži igrač u trenerskoj karijeri. Beskrajno simpatičan, naš Andrija, kako smo ga zvali, igrao je za nas dvije godine, javio nam se Ivan Rančić, trener Mladosti iz Kaštele i hrvatski odbojkaški izbornik.

Svi su ga voljeli

Vijest o smrti mladog Kolumbijca Andresa Felipea Ruiza (22) zatekla ga je na pripremama s reprezentacijom.

- Da nisam tako usko vezan uz reprezentaciju i kvalifikacije za Europsko prvenstvo, sigurno bih otputovao u Kolumbiju na sprovod te da upoznam njegovu obitelj. Nitko nije znao da ima srčanih problema, istina, znali smo da ga je ranije mučila astma, ali tko je mogao i pomisliti da bi se ovakva tragedija mogla dogoditi - dodaje Rančić.

Andres Felipe Ruiz stigao je u Kaštelu prije dvije godine. U prvoj sezoni osvojio je naslov prvaka, a prije pola godine proslavio je i hrvatski kup. Ugovor mu je istekao, ali već su mu spremali novi.

- Mi smo se u klubu orijentirali na naše mlade igrače, ali njega smo htjeli zadržati baš upravo zbog tih kvaliteta koje je imao. Ponizan i skroman, odmah je postao ljubimac svih ljubitelja odbojke. Meni je bio kao dio obitelji. Nikad nije lako treneru kad se veže za mlade igrače, pogotovo kad stigne iz strane zemlje i kad znate da mu je to način da prehrani obitelj - priča trener kaštelanske momčadi i nastavlja:

- Obično navečer ugasim telefon, pogotovo sad kad sam na pripremama reprezentacije. Ali sinoć sam ga, ne znam ni sam zašto, ostavio uključenog, kao da mi je nešto govorilo da će se nešto loše dogoditi. San mi nije dolazio na oči. Onda je zazvonio telefon oko dva sata, zvao me njegov veliki prijatelj, odbojkaš i rekao mi žalosnu vijest - ispričao nam je Rančić, duboko potresen smrću mladog sportaša.

Leti sad s anđelima

- Prije par dana imao je srčani udar, no stanje mu se stabiliziralo pa su ga pustili kući da pripremi stvari i dođe na operaciju. Nažalost, preminuo je dok se spremao na put prema bolnici. Jako me to pogodilo, stalno mi se vrte slike i zgode. I on je mene zavolio jer nije govorio engleski, a samo sam ja pričao španjolski pa je bio vezan za mene. Počeo je učiti hrvatski i stalno smo se smijali njegovom izgovoru pojedinih riječi - dodao je izbornik Ivan Rančić.

Od Andrije, kako su ga od milja, zvali, oprostili su se i suigrači iz Kaštele.

‘Napustio nas je dobri duh naše momčadi, naš Andrija Ruiz. Uvijek ćeš biti dio naših srca, leti sad s anđelima, nikad te nećemo zaboraviti’, objavila je odbojkaška momčad Mladosti na Facebooku.