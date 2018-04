Naša kraljica troskoka: Paola rastura fakultet i tartan stazu!

Dugo je mlada Zadranka Paola Borović (22) bila potpuno nezainteresirana za sport. Za razliku od starije sestre Ive, uspješne košarkašice, a danas trenerice, Paola je imala “dvije lijeve ruke”. A onda se u priču ubacio jedan profesor tjelesnog i danas je ta cura višestruka prvakinja i aktualna rekorderka Hrvatske u 11 kategorija troskoka, skoka u dalj i šestoboja.

- Da, oduvijek sam bila antitalent za sport, bila sam najlošija čak i na ‘graničaru’. Priznao mi je otac da ne bi stavio pet kuna na mene da ću se ikad baviti sportom - smije se Paola.

No u priču se upleo profesor tjelesnog Dražen Adžić.

Ni košarka ni gimnastika

- Kako je sestra bila košarkašica, prvo me gurao u košarku. Sjećam se, dao mi je deset slobodnih bacanja, a ja nijednom nisam pogodila obruč. Probali smo s gimnastikom, ni to nije išlo, pa je na red došla atletika, i to trčanje. Bio je uporan i zakačila sam se za atletiku. Prvo sam trčala, sve dok me na jednom natjecanju profesor Adžić nije prijavio za skok i dalj. Prvi put u životu sam skakala u dalj i završila treća. I tu je krenulo. Već nakon godinu dana već sam skakala preko pet metara i postala prvakinja države. Rekord mi je 6,36, a želja da skinem rekord Radojke Franzotti od 6,55 metara.

Svoje prve državne rekorde Paola je oborila u skoku u dalj, no puno bolje rezultate postiže u troskoku, u kojem drži čak osam rekorda u svim uzrastima, u dvorani i na otvorenom.

- Počela sam kao mlađa juniorka, na prvom natjecanju u dvorani srušila sam državni rekord i ispunila normu za SP. Tako je krenulo, pa sam odlučila ostati. Aktualni rekord mi je 13,54, a hrvatski rekord, jedini koji ne držim, je 13,71 Silvije Mrakovčić iz Rijeke. Nadam se da ću ga oboriti ovog ljeta.

Velika stvar za atletičare je to što je Zagreb dobio dvoranu za atletiku, u kojoj se može trenirati tijekom cijele godine.

- Dvorana je čudo, ne mogu vam ni opisati koliko nam znači. Ranije smo trenirali u tunelu pored boćarskog doma dugom 30 metara, nisam ni mogla skakati iz punog zaleta. Pa se temperatura spusti i do dva stupnja, pa pucaju mišići... Sigurno će sad i rezultati biti puno bolji.

Paola trenira uz studij ekonomije, redovita je na predavanjima, ali i na treninzima.

- Oduvijek sam bila štreberica, pa i sad sve ispite dajem redovito. Prošle godine dobila sam s grupom kolega dekanovu nagradu za projekt business sport konferencije, a sad idemo s novim projektom po rektorovu nagradu - kaže Paola, koja nakon studija želi ostati u atletici.

- Završavam četvrtu godinu, upisat ću i petu, a atletikom ću se baviti jer imam potencijala za skokove preko 14 metara i odlazak na EP. Ne mislim se odmah zaposliti, želim dati priliku atletici, tek su mi 23 i mogu se godinu-dvije posvetiti sportu, probati napraviti neki veći rezultat. Ako ne, uvijek mogu reći da sam pokušala.

I njezin dečko, Dino Bošnjak, je atletičar, prvak Hrvatske na 3000, 5000 i 10.000 metara.

I dečko je državni rekorder

- Upoznali smo se 2010., kad sam ušla u reprezentaciju. Skupa prolazimo skoro sva natjecanja i jedno drugome smo velika podrška - kaže Paola.

Paola se nakon srednje škole doselila u Zagreb, i to zbog najboljeg trenera, Siniše Ergotića, najboljeg ekonomskog fakulteta i najbolje sestre na svijetu.

- Sestra je živjela u Zagrebu i bilo je logično da se i ja doselim. Puno mi je pomogla, sve probleme odvojenog života prošla je prije mene i uvijek je tu kad treba uskočiti, skuhati... Skupa idealno funkcioniramo. A o treneru ne treba trošiti riječi, dovoljno je reći najbolji u Hrvatskoj, a i šire.