Naše bowling čudo: Pobijedio sam klupske kolege, kod nas se od ovog sporta ne može živjeti

Bowling je jako popularan, najviše u Americi, Skandinavskim zemljama i Aziji. Ja ga sad s 15 usklađujem sa školom gdje sam odlikaš i pišem pjesme. Nadam se da ću imat novca za odlazak na Svjetski kup...

<p>Treme nemam i jedva čekam svaki sljedeći nastup bez obzira tko su mi protivnici, govori nam srednjoškolac <strong>Roko Knezić (15) </strong>iz Oroslavja, član Bowling kluba <strong>Nomad </strong>iz Zagreba, koji je u neizvjesnom finalu Kupa Hrvatske u bowlingu s 3-2 pobijedio svoga klupskog kolegu, iskusnog seniora Tomu Sekulića i tako obranio titulu. </p><p>Ovaj mladi Oroslavčanin je na završnici Kupa u Zaprešiću nakon dva kruga kvalifikacija zauzeo treće mjesto. U četvrtfinalu je dobio Igora Habljaka iz BK Zagreb 3-0, dok je u polufinalu s 3-2 savladao Nikolu Zorića iz BK TNT Velika Gorica, a nakon obranjene titule ga čeka i Svjetski kup i to u Kuvajtu koji je na rasporedu iduće godine, ne bude li i njega spriječila korona.</p><p>- I prošle godine sam trebao ići na Svjetski kup u Indoneziju, ali nisam išao jer bi većinu troškova za ovo natjecanje morali snositi moji roditelji, a nažalost to nisu bili u mogućnosti. Nadam se da ću sljedeće godine ipak ići u Kuvajt jer je bliže pa su i avionske karte nešto jeftinije. Naravno da se veselim i bio bih jako sretan da se to ostvari, ali nažalost veliki problem su financije. I naravno, svi se nadamo da ćemo se riješiti korone. Prošle godine nastupio sam po prvi puta i za seniorsku bowling reprezentaciju na EP u Münchenu. Bio sam jako ponosan jer sam se mogao natjecati s najboljim europskim igračima. Do tada sam ih mogao gledati samo na TV-u - priča nam radosno ovaj uspješni bowlingaš.</p><h2>Kugla od šeste godine</h2><p>No, oni koji ga znaju ni ne čude se uspjehu mladog Knezića koji od malih nogu ruši čunjeve,</p><p>- Već kao šestogodišnji dječak išao sam s roditeljima u nama najbliži trgovački centar gdje sam se prvi put susreo s bowlingom, prvo na dječjim stazama pa malo kasnije na pravim stazama. Tamo me je primijetio moj prvi trener <strong>Miše Mrkonjić </strong>koji je odmah prepoznao moj talent te me pozvao u <strong>BK Zapad</strong>. On me naučio prvim bowling koracima, pokretima i bacanjima. Tako sam se sprijateljio s kuglama i čunjevima - kaže. </p><p>Budući da je u finalu svladao klupskog kolegu, priznaje nam, zezanja ima, ali sve u sportskom duhu.<br/> <br/> - I ove i prošle godine pobijedio sam klupske kolege u finalu Kupa Hrvatske. U BK Nomadu, čiji sam sada član, jako je dobra atmosfera i svi smo veseli kada neko od naših članova pobijedi. Naravno, ima i zezanja, ali uglavnom na račun starijih kolega - priznaje nam mladić koji je s 15 godina najbolji i među seniorima.</p><p>- Oduvijek sam igrao sa starijima jer u svojoj generaciji nisam imao prave konkurencije. Kako sam postajao sve bolji, stariji igrači su me počeli više uvažavati, bodriti me i pomagati mi da budem još bolji igrač - kaže nam Roko kojemu osim suigrača puno u razvoju pomažu i roditelji koji ga voze na treninge.</p><h2>Usklađuje školu i natjecanja</h2><p>- Živim u Oroslavju i na treninge me voze roditelji. Jedno vrijeme u Zagrebu svi bowling centri su bili zatvoreni pa smo morali na treninge ići u Varaždin. Bilo je jako teško, ali izdržali smo - priča nam Roko koji uspješno usklađuje sport i školske obaveze:</p><p>- Kada nije sezona treniram 3-4 puta tjedno, a u sezoni 2-3 puta, a kroz vikend imam natjecanja. Treninge usklađujem sa školskim obavezama. Idem u srednju školu Oroslavje, smjer strojarski računalni tehničar. Završio sam prvi razred s odličnim uspjehom. U slobodno vrijeme volim igrati video igrice, aktivan sam na društvenim mrežama i volim raditi live streamove na Twitchu . Prijatelji i profesori prate moja natjecanja. Vesele se svakom dobrom rezultatu. Moram još spomenuti i ovo, mama me nagovorila: Dobar sam u pisanju literarnih radova gdje sam također bio više puta nagrađivan, a napisao sam i neke pjesme kojima su ljudi bili oduševljeni - kaže nam simpatični Roko. </p><p>Bowling mu je višegodišnja ljubav, ali u nekom trenutku je mogao postati čak i novi <strong>Peter Wright.</strong></p><p>- Jedno vrijeme privlačili su me pikado i biljar, ali ipak je bowling prevladao. Danas je sve podređeno njemu tako da se ne stignem baviti drugim sportovima i do sada nisam požalio zbog toga - kaže.</p><h2>Bowling nije kuglanje</h2><p>Bowling mnogi često brkaju s kuglanjem, a Roko nam kaže: Jedina je sličnost rušenje čunjeva.</p><p>- Sličnost bowlinga i kuglanja je samo u tome što se i u bowlingu i kuglanju ruše čunjevi. Neke od važnijih razlika su što u kuglanju imamo 9 čunjeva, a u bowlingu 10 čunjeva. Različiti su čunjevi, kugle u bowlingu imaju rupe za prste, veće su od kugli za kuglanje i različitih su masa. Za bowling su potrebne posebne cipele sa kliznim potplatom dok se u kuglanju koriste tenisice. Staze se razlikuju po tome što su različitih duljina i napravljene od različitih materijala. Bowling staze se mažu različitim uljima pa su i uvjeti igre drugačiji. Postoji i razlika u bodovanju - kratko nam je opisao svoj omiljeni sport Roko, ali i dodao kako mu je žao što nije popularniji:</p><p>- Nažalost bowling nije olimpijski sport i nije medijski praćen. Mislim da je glavni razlog što se u Hrvatskoj malo ljudi bavi bowlingom taj što postoji jako malo bowling centara. Bowling je i dosta skupi sport jer je oprema skupa, a i svaki trening se mora plaćati. U svijetu je bowling jako popularan, najviše u Americi, Aziji i Skandinavskim zemljama. Od bowlinga mogu živjeti samo najbolji igrači u državama u kojima je bowling razvijen i igrači koji su učlanjeni u profesionalnu bowling asocijaciju (PBA) - kaže nam ovaj mladić koji skromno želi zahvaliti i onima koji su ga doveli do ovoga sjajnog uspjeha:</p><p>- Zahvaljujem se treneru i izborniku Hrvatske bowling reprezentacije <strong>Saši Petkoviću,</strong> jer me je već kao 10-godišnjaka pozvao u reprezentaciju za Juniorsko Europsko Prvenstvo koje se je održalo 2015. godine u Leipzigu. Bio sam najmlađi sudionik tog prvenstva i mnogi igrači iz drugih zemalja čestitali su mi na igri i hrabrome držanju. I ove godine trebao sam ići na Juniorsko EP u nizozemski Tilburg, ali zbog korone ovo prvenstvo je odgođeno za iduću godinu. Zahvalio bi se i švedskom treneru <strong>Robertu Blomu </strong>koji povremeno dolazi u Hrvatsku. On mi je sugerirao da promijenim tehniku bacanja, što sam ja i učinio i od tada postižem još bolje rezultate.</p><p>Zahvalio se Roko na kraju i onima koji su njemu i njegovoj obitelji pružili financijsku pomoć s obzirom na jako ograničen proračun kuglačkog saveza i Grada Oroslavja te Krapinsko-zagorske županije.</p><p><em>Želite li pomoći Rokovom klubu da osiguraju odlazak u Kuvajt za ovog talentiranog mladića <strong>IBAN kluba za donaciju je HR2323400091110482684. </strong></em></p>