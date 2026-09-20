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Naši boksači briljirali na Memorijalu Sertić: Stavr Tebenko boksao meč dana

Piše 24sata,
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Naši boksači briljirali na Memorijalu Sertić: Stavr Tebenko boksao meč dana
Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Najbolji meč prvog dana, ujedno i meč dana, prema dojmu organizatora pružili su seniori Stavr Tebenko i mađarski predstavnik Romeo Buza

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Prvog dana međunarodnog boksačkog turnira Memorijal Sertić kvalitativno su se istaknuli brojni hrvatski boksači. Među kadetima je posebno dobar nastup imao Filip Mitrović, aktualni prvak Hrvatske, koji je u kategoriji do 75 kilograma uvjerljivo na bodove svladao Mateja Blaževića.

U juniorskoj konkurenciji istaknuo se Mario Galesić iz BK Delta. Galesić je do pobjede stigao prekidom protiv predstavnika Mađarske te potvrdio kvalitetu u svojoj kategoriji.

U konkurenciji mlađih seniora do 60 kilograma uspješan je bio Borna Varelija iz BK Rekord. Povratnik u ring slavio je na bodove protiv predstavnika Slovenije.

Najbolji meč prvog dana, ujedno i meč dana, prema dojmu organizatora pružili su seniori Stavr Tebenko i mađarski predstavnik Romeo Buza. Tebenko je na kraju slavio i tako uspješno otvorio nastup na ovogodišnjem Memorijalu Sertić.

Tebenko nakon pobjede |

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