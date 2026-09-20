Najbolji meč prvog dana, ujedno i meč dana, prema dojmu organizatora pružili su seniori Stavr Tebenko i mađarski predstavnik Romeo Buza
Naši boksači briljirali na Memorijalu Sertić: Stavr Tebenko boksao meč dana
Prvog dana međunarodnog boksačkog turnira Memorijal Sertić kvalitativno su se istaknuli brojni hrvatski boksači. Među kadetima je posebno dobar nastup imao Filip Mitrović, aktualni prvak Hrvatske, koji je u kategoriji do 75 kilograma uvjerljivo na bodove svladao Mateja Blaževića.
U juniorskoj konkurenciji istaknuo se Mario Galesić iz BK Delta. Galesić je do pobjede stigao prekidom protiv predstavnika Mađarske te potvrdio kvalitetu u svojoj kategoriji.
U konkurenciji mlađih seniora do 60 kilograma uspješan je bio Borna Varelija iz BK Rekord. Povratnik u ring slavio je na bodove protiv predstavnika Slovenije.
Najbolji meč prvog dana, ujedno i meč dana, prema dojmu organizatora pružili su seniori Stavr Tebenko i mađarski predstavnik Romeo Buza. Tebenko je na kraju slavio i tako uspješno otvorio nastup na ovogodišnjem Memorijalu Sertić.
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