'Naši kadeti i juniori pobijedili su Dinamo, dosad smo uložili u klub oko 400.000 eura'

Malo stariji pratitelji nogometnih zbivanja sjetit će se zlatnih dana NK Samobor. Spomenuti je klub 1996. promarširao drugom ligom i plasirao se u elitni rang, ali tamo se nije zadržao. Kroz Samobor su prošla velika imena poput Bišćana, Šokote... Danas klub vodi Mario Vojvoda. Pod njegovim je predsjedanjem klub napredovao dva ranga i trenutačno je u Trećoj NL Centar (četvrti rang).

'Uložili smo 400.000 eura'

Kako ste došli na ideju da se uključite u rad NK Samobor?

- Uključio sam se u rad kluba prije tri godine zbog ljubavi prema sportu, gradu te lokalnoj zajednici. Sakupili smo ekipu koja ima znanja u vođenju tvrtki i krenuli. Imamo viziju od početka, a to je prvenstveno jačati školu nogometa pa kroz igrače iz te škole ući u lige više. Trenutačno imamo najmlađu momčad u ligi.

Otkrio nam je kako je teklo preuzimanje kluba.

- Tri godine sam predsjednik. Imam iskustvo u poduzetničkim vodama, pa znam što znači voditi firmu i kako klub dignuti na noge. Kad sam došao, bilo je puno 'repova' koje smo trebali rješavati. Tek nakon dvije godine krenuli smo naprijed i na pozitivnoj smo nuli. Sad kad imamo čiste račune, radimo na poboljšanju infrastrukture. Do sada smo oko 400.000 eura uložili u klub. Povećali smo budžet kluba dvostruko. Imamo 300.000 eura prihoda godišnje.

Kako planirate u rang više?

- Cilj je doći u Prvu ligu (drugi rang). Bilo kakvo planiranje ne može biti od danas do sutra, pogotovo u sportu, gdje može značiti da uz iznimni trud i financije sportski rezultati ne moraju pratiti razvoj. To je taj frustrirajući dio nogometa, ali i ljepota sporta. Možeš imati najbolji tim na svijetu, ali ne plasirati se u ligu više. Naš cilj je da kroz jačanje mladeži postanemo konkurentni u svim tim ligama, prvenstveno kroz kadete i izlazne juniore, koji će potom igrati seniore i da tako gradimo stabilnost kluba kroz dobre rezultate i kroz mladež koja ostaje u klubu. Financijski je to puno isplativije nego uzimati igrače sa tržišta, dovoditi ih ovdje samo za jednu sezonu i za kratkoročni rezultat. To je neodrživo dugoročno jer mi ovdje nemamo takav model financiranja.

Samobor: Predsjednik nogometnog kluba NK Samobor, Mario Vojvoda | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Naš talent završio je u Osijeku'

Koliko imate članova?

- Trenutačno imamo 315 članova. Kad sam došao, bilo je ih je 160. Članovi ne rastu samo zbog marketinga, nego i zbog kvalitete trenera i treninga. Imamo velik broj trenera, najveći s Uefinom licencijom od svih klubova zajedno u našem području. To je preduvjet uspjeha. Broj članova raste i s uspjesima momčadi. Zato je bitno da su seniori u ligama više, oni su ogledalo kluba, ljudi dolaze na utakmice, pričaju o tome, djeca više dolaze..., uspjeh svih tih generacija dovodi nove članove.

Ponosni su na Josipa Lučića, koji je 2008. godište i prošao je školu Samobora, a trenutačno je u NK Osijek, gdje je dobio stipendijski ugovor.

- Trenutačno nam je najveći eksponat Filip Severec, koji igra za juniore i seniore i koji će na ljeto, najvjerojatnije, prijeći u NK Dubravu (Prva NL). Postoji interes za mnoge naše igrače, počeli su nam dolaziti skauti... Imamo i suradnju s Gradom da se ovaj cijeli kompleks, koji je sagrađen 1986., dakle prije Univerzijade, konačno obnovi kako bi procvjetao. Vrata kluba su cijelo vrijeme otvorena za sve. Ovo je gradski stadion.

Koliko vam je Grad pomogao?

- Uspjeli smo sada ostvariti suradnju, vizija Grada je da se kompleks obnovi, da se napravi atletska staza i gledalište i da se poveća broj sudionika u sportu kroz atletiku, školski sport i bitno je da mi kao najveći kolektiv u Samoboru to podržimo. Time bi se što više djece uključilo u sport, mlađe generacije ne bi bile toliko na mobitelima. Svatko tko je bio nogometaš i trenirao ovdje na kiši, vjetru snijegu, četiri puta tjedno, jako je dobro pripremljen za život u budućnost. Naučio je na žrtvu i raditi u timu, jer tim je važan.

Takva djeca su srčana. Tako smo i Dinamo pobijedili.

'Zlatni dani bili su pod Marinkom Bobanom'

Kada ste pobijedili Dinamo?

- Naši kadeti pobijedili u Dinamo ove sezone. Imaju pozitivnu energiju kao tim što je, ponavljam, važno. Naime, mogu biti svi talentirani kao individue, ali ako ne funkcioniraju u kolektivu, nema uspjeha. Ali ako se slažu, onda mogu napraviti čuda i pobijediti one koji su možda na papiru puno bolji. Evo i juniori su za vikend pobijedili Dinamo 3-1. Pobjeda je posvećena našem neprežaljenom Martinu Filipčiću koji nas je napustio prije dvije godine. Prije utakmice su kapetani, držeći njegove dresove, odali počast našem Martinu, a sa zvučnika je odana počast u vidu lijepe spomenice. Odigrali su naši dečki odličnu utakmicu, prepunu visokog tempa i ritma, s velikim brojem duela, i uz nekoliko fantastičnih obrana našeg vratara Jakova Bilogrevića, zabijali su Ivan Vojvoda, Luka Kahlina i Filip Severec.

Ide velika svečanost, 'Sto godina NK Samobor'. Koje je bilo najbolje razdoblje kluba u tih sto godina?

- Klub je osnovan 1. srpnja 1925. Prva utakmica održana je s NK Brežice, prijateljskim klubom. Mi u lipnju planiramo otvoriti svečanost, takozvani 'Plavo-žuti mjesec' upravo utakmicom s Brežicama. Nema puno kolektiva koji su opstali sto godina.

Najbolje godine su bile 90-ih kad je klub bio u elitnom rangu. Klub je slovio kao jedan od top deset u Hrvatskoj. Međutim, malo po malo pao je u drugu ligu, dolazile su lošije godine za klub i sve je teže bilo. Možda zbog toga jer je klub naglo narastao. Došao je u prvu ligu kada je gospodin Marinko Boban (Zvonin otac, op. a.) uložio velika sredstva u klub i dandanas mnogi gledaju da je to bilo najljepše razdoblje kluba. Mi gledamo sada kako da klub dignemo na više razine. Sigurno nećemo u idućih pet godina završiti u elitnom rangu s Dinamom i Hajdukom, ali težimo da budemo barem liga ispod. Za ovu veličinu grada i s talentiranom djecom, zaslužujemo biti rame uz rame s Dubravom, Jarunom..., koji su u drugom rangu.