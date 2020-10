Naši klubovi ostvarili su 215,5 milijuna kuna čistog profita!

Dinamo je bio najaktivniji zadnjeg dana prijelaznog roka. Doveli su Mišića iz Sportinga, vratili Ćužu iz Lokomotive, a na posudbu u Varaždin poslali Daničića. Hajduk je zaradio samo 3,05 milijuna eura

<p>U ponedjeljak u ponoć <strong>završio je</strong> još jedan ljetni prijelazni rok u 1. HNL. Dobro, više jesenski, zbog ove pandemije.</p><p>Nogometu se još prije nekoliko mjeseci predviđala katastrofa. Klubovi su rezali plaće kao da nema sutra. Ipak, to “sutra” je došlo i, kad podvučemo crtu, ne izgleda to toliko loše.</p><h2>Pogledajte video: Redari pretresali djecu</h2><p>Klubovi 1. HNL zaradili su ukupno <strong>34,03 milijuna eura</strong> (prema Transfermarktu), a na odštete su potrošili <strong>5,58 milijuna</strong>. U knjige još nisu ušli transferi <strong>Joška Gvardiola</strong> od 16 milijuna eura u Leipzig te <strong>Amera Gojaka</strong> u Torino za šest milijuna. Brojke su egzaktne, naši su klubovi imali čistih 28,45 milijuna eura profita, što je oko <strong>215,5 milijuna kuna</strong>.</p><h2>Dinamo najaktivniji zadnjeg dana</h2><p>Najviše je, očekivano, potrošio Dinamo. Na odštete je otišlo 3,4 milijuna eura, a najskuplje pojačanje bio je Danac Rasmus Lauritsen, koji je došao za 1,4 milijuna iz Norrköpinga. Dinamo je bio najaktivniji i zadnjeg dana prijelaznog roka. Do zadnjeg su ganjali Rafaela Camacha i Josipa Mišića iz Sportinga.</p><p>Potonji je potpisao u zadnjim trenucima. “Modri” su odlučili i vratiti s posudbe <strong>Marija Ćužu</strong> iz Lokomotive nakon samo dva mjeseca, a u Varaždin su poslali Damjana Daničića i Dinka Horkaša. Na suradnju sa zagrebačkim klubom odlučila se i Rijeka. Posudili su od Dinama Luku Menala i <strong>Sandra Kulenovića</strong>. Potonji će pokušati nadomjestiti rupu nastalu odlaskom Antonija Čolaka u PAOK.</p><p>Najbolje je poslovala Lokomotiva, koja je zaradila oko 7,5 milijuna. Najviše na Ivi Grbiću, koji je za 3,5 milijuna eura prešao u Atletico. <strong>Nikica Jelavić</strong> vratio se iz Kine, a <strong>Josip Pivarić</strong> iz kijevskog Dinama.</p><p>Pričalo se da bi Jelavić mogao i u Hajduk, spominjao se i kao pojačanje drugoligaša Rudeša, ali došao je u Lokomotivu. Ljetos je priznao kako se 'ne može pomaknuti' i kako sigurno ne bi bio pojačanje za Hajduk, ali, eto, ipak je došao na Kajzericu. Sad preostaje vidjeti koliko će mu trebati da se spremi, klasu sigurno ima. </p><p>Zanimljivo, Pivarić je u 'lokose' došao na poziciju lijevog krila. To je igrao u mladosti, a baš ga na tom mjestu vidi Goran Tomić. Kad smo već kod Tomića, imat će Šibenčanin ponovno tešku zadaću. Izuzev spomenutih Jelavića i Pivarića, ponovno će morati raditi s anonimcima, koji su stizali sa svih krajeva svijeta. Naravno, najviše ih je došlo s Albanije i Kosova, taj recept pokazao se dobrim. </p><p>Odriješene ruke u Osijeku dobio je <strong>Nenad Bjelica</strong>, ali on će pravi posao napraviti tek na zimu, kad vidi tko jest a tko nije igrač za Osijek. Najbolji dojam zasad je ostavio Ramon Miérez, koji je došao kao zamjena za Mirka Marića. Bjelica je u Osijeku i sportski direktor i trener pa ima i veću odgovornost. Odmah je detektirao da su Osječani tanki na poziciji stopera, lijevog beka i krila pa je doveo Josea Cara, Marija Jurčevića i Damjana Bohara. </p><p>Na Slovenca Bohara iskrcali su bijelo-plavu 850 tisuća eura, ako je vjerovati Transfermarktu. Bilo je povuci-potegni s poljskim Lubinom, ali Bjelica je uspio slomiti tvrde pregovarače. Bjelica je Boharu nedvosmisleno kazao što od njega očekuje. Rekao je da želi da mu krila 'redovito zabijaju i asistiraju'. </p><p>Hajduk je još jedanput podbacio. “Bili” su zaradili tek 3,05 milijuna eura. Za mizernih 400.000 eura otišao je kapetan <strong>Josip Juranović</strong>. Darku Nejašmiću rapidno je pala vrijednost. Mladi je veznjak bio projekt kluba, ali sve se promijenilo preko noći. Kako i zašto? To baš nikome nije jasno. Dovedeni su <strong>Dimitrios Diamantakos </strong>i <strong>Umut Nayir</strong>, imena koja baš nikome ne ulijevaju povjerenje...</p>