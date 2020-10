Šibenski bedem: Ostao sam bez dva prsta zbog topovskog udara

Oštećeni su mi lice i oko, puknuli su mi bubnjići... Ipak, imao sam mnogo sreće u toj nesreći, danas igram nogomet, guram dobro. Vid i sluh su se vratili, priča nam nogometaš Karlo Bilić

<p>Tragedija me zadesila nakon utakmice <strong>Hrvatske </strong>i Rusije na SP-u 2018. Išao sam s društvom proslaviti pobjedu, u ruku sam uzeo <strong>topovski udar </strong>misleći da je dimna bomba i...</p><p>Tim riječima svoju priču počinje stasiti <strong>Karlo Bilić</strong> (27), dečko iz Dugog Rata kraj Omiša. Posljedice su za stopera <strong>Šibenika </strong>bile teške. Ni danas mu nije lako govoriti o tome.</p><h2>Pogledajte video: Funcuti igračima priredili doček</h2><p>- Ostao sam bez dva prsta, oštećeni su mi lice i oko, puknuli su mi bubnjići... Ipak, imao sam mnogo sreće u toj nesreći, danas igram nogomet, guram dobro. Vid i sluh su se vratili - opisuje Karlo.</p><p>Zbog te nesreće slovačka <strong>Podbrezova </strong>raskinula mu je ugovor. Preko noći je ostao bez kluba, a oporavak je bio zahtjevan.</p><p>- Oporavljao sam se dva i pol mjeseca, stisnuo zube i krenuo s treninzima<strong> prije vremena</strong>. Za tri i pol mjeseca bio sam spreman. Radio sam na sebi i nikad nisam pomislio odustati zbog svog <strong>hendikepa</strong>. Pojavio se Šibenik, dali su mi priliku i zahvalan sam im - kazao nam je Bilić.</p><p>Prošao je Karlo nevjerojatan put. Od 4. lige do najvišeg ranga hrvatskog nogometa.</p><p>- Ponikao sam u Orkanu iz Dugog Rata, a prije Slovačke sam pokušao i u drugoj momčadi Hajduka. Tamo me na probu doveo pokojni Jurica Jerković, kazali su mi da sam odradio dobro, ali tražili su ipak nešto mlađe igrače, tad sam imao 23 godine. Preko jednog poznanika sam otišao u <strong>Košice</strong>, osvojio tamošnju drugu ligu i bio u idealnih jedanaest prvenstva. Sve je bilo super, ali klub se ugasio pa me u Podbrezovu pozvao slavni slovački nogometaš <strong>Vratislav Greško</strong>, trenirao me nekadašnji igrač Hajduka <strong>Karol Praženica</strong>. </p><p>A kakav je nogomet u Slovačkoj?</p><p>- Velika je razlika. HNL je jači, bolji, ali nije ni slovačka liga loša. Tamo sve pršti od trke, duela. Za mladog igrača to je <strong>idealna </strong>liga. </p><h2>'Nosim zaštitnu rukavicu, nemam problema'</h2><p>Morali smo upitati ima li problema prilikom čuvanja igrača. Znamo da u nogometu ima mnogo povlačenja, pogotovo ako si branič.</p><p>- Ma nema zaista nikakvih problema, sve odrađujem kako treba. Nema nekog rizika od ozljede te šake. Stručnjaci su odradili svoj posao na najbolji način, nosim<strong> zaštitnu rukavicu</strong> i nema problema, ostali prsti nisu ugroženi.</p><p>Doista, Karlo <strong>nema problema </strong>s protivničkim napadačima. U Šibeniku je “zabetoniran” u prvih 11, igra vrlo dobro u paru s iskusnim <strong>Borisom Pandžom </strong>(33). Na Poljudu je pao i Hajduk (1-0).</p><p>- Utakmica je bila teška sama po sebi, Hajduk je uvijek favorit na Poljudu, ali dobro smo se kroz tjedan spremili i došli smo po sva tri boda. U prvih 10 minuta bili smo labavi, ali onda je krenulo, do kraja utakmice bili smo čak i bolji od Hajduka i zasluženo smo pobijedili - objašnjava stoper pa dodaje:</p><p>- Ustalio sam se u početnoj postavi, radim posao najbolje što mogu... Lakše je kad pored sebe imaš iskusnog ratnika poput Pandže, baš se dobro slažemo. Tko je od hajdukovaca najopasniji? Sve su to kvalitetni igrači, ali dobro smo ih čuvali i jednostavno im nismo dopustili da se razmašu.</p><h2>'Svi su nas otpisali'</h2><p>Nakon pobjede u Splitu “narančaste” su u Krešimirovu gradu dočekali kao kraljeve.</p><p>- Pjevali smo nakon utakmice, kad smo stigli na Šubićevac, dočekali su nas Funcuti, priredili su nam <strong>fantastičan </strong>doček uz bengalke i dimne bombe. Prelijepo je bilo i hvala im na tome.</p><p>Uoči sezone nije baš sve blistavo izgledalo za Šibenik, gubili su u prijateljskim utakmicama čak i od <strong>drugoligaša</strong>.</p><p>- Svi su nas u startu otpisali, pričalo se da nemamo što tražiti u 1. HNL, a sad smo im odgovorili na najbolji mogući način, dobrim igrama i dobrim pristupom. U nekim utakmicama falilo je i sreće, ali dobra smo klapa, dobro igramo i to je najvažnije.</p><h2>'Nitko nas nije ubio'</h2><p>Doista, lijepo je to posložio trener <strong>Krunoslav Rendulić</strong> (47).</p><p>- Baš se dobro radi. Trener mnogo radi na pripremi utakmica i to se vidi. Nitko, ali baš nitko, nas nije nadigrao i rekao: ‘Evo, ubili smo ih’. Svaki poraz bio je ‘ugusto’ - priča simpatični mladić.</p><p>Šibenik je sedmi sa sedam bodova iz osam utakmica. Što možemo očekivati od “narančastih” do kraja sezone?</p><p>- Iz utakmice u utakmicu sve smo bolji. Eto, sad smo se i pojačali s nekoliko kvalitetnih igrača. Stigao je <strong>Alvaro </strong>iz Reala, nekoliko Kolumbijaca, Alimi iz Atalante, <strong>Todoroski </strong>iz Osijeka... Baš smo dobri, ali čeka nas borba u svakoj utakmici. Cilj je jasan, ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa - kazao je za kraj bedem šibenskog prvoligaša.</p>