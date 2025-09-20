Naši pikadisti na SP-u u Južnoj Koreji. Predvodi ih Krčmar...

Od 22. do 27. rujna u Južnoj Koreji na rasporedu je Svjetsko prvenstvo u klasičnom pikadu, a Hrvatska će se ondje natjecati s muškom i ženskom nacionalnom selekcijom. Po najbolja četiri u obje konkurencije povest će izbornik muške reprezentacije Ivan Močić te izbornik ženske reprezentacije Tomislav Vidović.

U muškoj konkurenciji zaigrat će najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar, a s njim će u reprezentaciji biti Romeo Grbavac, Marko Janjić i Danijel Ožbolt. Žene će predvoditi najbolja hrvatska pikadistica Marina Letica, uz Gabrielu Bagat, Marijanu Puček i Ninu Vrljić.

Foto: Profimedia

Naši reprezentativci i reprezentativke nastupat će u ekipnom, pojedinačnom i turniru parova, a također će se sve bodovati za ukupni poredak reprezentacija kad se zbroje rezultati svih natjecanja.

Treći je ovo nastup za Hrvatsku na WDF-ovu Svjetskom prvenstvu, a prošle godine na Europskom prvenstvu u Slovačkoj pet im je puta za dlaku izmaknulo odličje. No ovaj su put spremni otići korak dalje i vratiti se kući s medaljom.

Na put je hrvatska karavana otišla još jučer kako bi se barem malo aklimatizirali na okruženje i na sedam sati vremenske razlike u plusu. Prve na scenu izlaze žene u utorak, 23. rujna