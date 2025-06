Naši reprezentativci uskoro će zasjati u novom ruhu? HNS bira između dva njemačka diva...

S dvije medalje na posljednja dva Mundijala, 'vatreni' su se isprofilirali kao jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i kao brend čiji dio mnogi žele biti. Kada ste na vrhu, primamljivi ste svima, sponzori vas obasipaju ponudama, a to je slučaj i s HNS-om koji bi uskoro mogao osigurati višemilijunski ugovor.

Pokretanje videa... 02:27 Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Naša reprezentacija uskoro bi mogla dobiti novog tehničkog sponzora. Od 2000. godine 'vatrene' oprema Nike, ali ugovor istječe 2026. godine i HNS je već sada u intenzivnim pregovorima s novim proizvođačem opreme. Kako piše Večernji list, naš savez bira između dva njemačka diva, Adidasa i Pume, koje su stvorili braća Adi i Rudolf Dassler. Adidas je trenutno u najboljoj poziciji, poslao je izdašnu ponudu, ali pregovori još nisu gotovi. U nogometnom svijetu, koji je itekako nepredvidljiv, preokreti su uvijek mogući pa tako nije nemoguće ni da Nike uspije ishoditi nastavak suradnje.

No, kako stvari zasad stoje, sve je izvjesnije kako će naša reprezentacija nakon 26 godina zasjati u novom ruhu. Nike će sljedeće godine predstaviti novu garnituru dresova u kojima ćemo, ako se plasiramo, nastupiti na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a poslije prvenstva 'vatrene' bi mogao opremati Adidas pod čijim sponzorstvom su Belgija, Njemačka, Italija, Argentina...

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najbolje svjetske reprezentacije od tehničkih sponzora inkasiraju od 50-100 milijuna eura, nije poznato koliko je do sada HNS zarađivao od američkog proizvođača opreme, no obzirom na naš status u svijetu nogometa, očito je kako su u savezu to odlučili obilato naplatiti.

Hrvatska se nogometnom svijetu predstavila 1998. godine kada je na SP-u u Francuskoj osvojila broncu. Tada je Zvonimira Bobana, Davora Šukera, Slavena Bilića i ostale opremao Lotto. Ta suradnja trajala je od 1994. do 2000., prije toga su nakratko sponzori bili Umbro i Kappa, dok je Nike uz našu reprezentaciju od 2000. godine.