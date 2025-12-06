Naši stolnotenisači oprostili su se od Svjetskog kupa, ali šansa za polufinale još i dalje postoji

Hrvatska stolnoteniska reprezentacija se oprostila u subotu od Svjetskog kupa porazom od Južne Koreje 5-8, a konačan poredak ovisit će o susretu između Japana i Francuske.

Bio je to meč kojim su hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice mogli izboriti prolazak u polufinale, iako bi za konačnu potvrdu morali čekati pobjedu Japana.

Velik su posao napravili u meču ranije, kada su iznenadili Hong Kong (8-6). Savršen početak ponovno su donijeli Ivor Ban i Hana Arapović. Protiv iskusnih Wong Chun Tinga i Doo Hoi Kem, petog para svijeta, mladi hrvatski dvojac pokazao je zrelost iznad svojih godina. Nakon što su podijelili prva dva seta, Ban i Arapović odjurili su na vodstvo 10-4 u odlučujućem setu. Kratki pad koncentracije omogućio je Hongkonžanima povratak, čak i vodstvo 11-10, no hrvatski par ostao je pribran i zasluženo slavio 2-1.

Lea Rakovac osvojila je još jedan ključan bod u ženskom singlu, uzimajući prvi set 11-8 protiv Zhu Chengzhu. S ukupnim rezultatom 3-3, Hrvatskoj je trebala velika izvedba – i Tomislav Pucar ju je isporučio. Odigrao je najbolji meč susreta i pomeo Lama Siu Hanga 3-0. Njih dvojica nedavno su igrali na WTT Star Contenderu u Londonu, gdje je Pucar slavio tijesnih 3-2, ali ovoga puta nije bilo dvojbi – još jedna fantastična Pucarova izvedba na Svjetskom kupu.

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu:, žene, Hrvatska - Slovačka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Izgledalo je da će Hrvatska uvjerljivo privesti susret kraju u ženskim parovima, jer su Lea Rakovac i Mateja Jeger osvojile prvi set protiv Zhu Chengzhu i Ng Wing Lam. No, propustile su vodstva u drugom i trećem setu, što je omogućilo Zhu i Ng preokret i pobjedu 2-1. To je ostavilo Hrvatsku u vodstvu 7-5, a Ban i Frane Kojić ušli su u odlučujući meč protiv prvog para svijeta, Baldwina Chana i Wong Chun Tinga. Hrvati su poveli 7-3, ali su izgubili ritam i izgubili prvi set 11-9. Pri rezultatu 7-6, pritisak je bio ogroman, no Ban i Kojić odgovorili su sjajno – osvojili su drugi set 11-7 i donijeli Hrvatskoj povijesnu pobjedu s kojom su mogli sanjati.

Naime, slijedio je meč s Južnom Korejom, a pobjeda bi ih gurnula na korak do polufinala. Susret je također bio neizvjestan, iako su Hrvati igrali ovog puta protiv još nadmoćnijeg suparnika.

Opet je bio dobar početka meča gdje su Ban i Arapović dobili set protiv Park Ganghyeona i Kim Nayeong (1-2). Ubrzo je stiglo izjednačenje jer je Rakovac nadigrala Lee Eunhye, 39. na svijetu, s 2-1. Susrele su e ove godine u Švedskoj i tada je Lee slavila s 3-0.

Na to se nadovezao Pucar, pobijedivši 18. igrača svijeta, Jang Woojina, s 2-1. Hrvatska je tada vodila 5-4, no uslijedio je niz korejskog sastava. Par Kim Nayeong i Choi Hyojoo slavile su nad Rakovac i Jeger s 3-0 i Koreja je povela sa 7-5. Za ukupnu pobjedu trebao im je set, a to su ostvarili Park Ganghyeon i Oh Junsung koji su u prvom setu dobili Bana i Kojića s 11-9.

Hrvatska može biti ponosna, sam plasman na Svjetski kup bio je ogroman uspjeh - iz Europe su doputovale samo pet reprezentacija. Pobjedama nad Egiptom (8-6) i Australijom (8-3) te porazom od Japana (2:8), Hrvatska je po prvi put od samostalnosti izborila četvrtfinale jednog velikog svjetskog natjecanja.

Potom su uslijedili porazi od Kine (0-8), Francuske (3-8) i Njemačke (1-8), ali uslijedio je veliki povratak: Švedska, europska velesila, svladana je s impresivnih 8-1. Malo tko je u tom trenutku pomišljao na mogućnost polufinala, no nakon trijumfa nad Hong Kongom (8-6) i povoljnih rezultata, Hrvatska je dobila meč za ulazak među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Na kraju je slavila Koreja, ali ostaje činjenica da je Hrvatska protiv izrazitog favorita imala otvoren meč za pobjedu.

