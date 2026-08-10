Naši vaterpolisti na krovu su svijeta! 'Ni viroza nas nije zaustavila na putu do zlata'
Hrvatski vaterpolisti do 16 godina u Zagrebu su pokorili konkurenciju: ‘Bilo je teško, pokosila nas je viroza i jedva bismo se skupili za utakmicu’, kazao je izbornik Sabioni
Vaterpolo je najtrofejniji hrvatski momčadski sport, a tako bi moglo ostati i sljedećih godina. Da nema straha za hrvatski vaterpolo, dokazala je U-16 reprezentacija koja je u Zagrebu osvojila Svjetsko prvenstvo! Izabranici izbornika Brune Sabionija u dramatičnom polufinalu na zagrebačkoj Mladosti srušili su Srbiju (12-11), a onda u finalu, u fantastičnoj atmosferi, i moćnu Španjolsku (10-7). Nakon 37 dana, nakon mladića do 18 godina koji su postali svjetski prvaci u tom uzrastu u Portugalu, sada su i dvije godine mlađi pokorili svijet!