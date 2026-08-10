ZLATNI MLADIĆI PLUS+

Naši vaterpolisti na krovu su svijeta! 'Ni viroza nas nije zaustavila na putu do zlata'

Piše Zdravko Barišić,

Hrvatski vaterpolisti do 16 godina u Zagrebu su pokorili konkurenciju: ‘Bilo je teško, pokosila nas je viroza i jedva bismo se skupili za utakmicu’, kazao je izbornik Sabioni