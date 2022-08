Našičani utišali Skoplje: U ludoj utakmici izbacili Vardar za Final Four! U polufinalu idu na Zagreb

I drugi hrvatski klub izborio je Final Four SEHA Lige. PPD Zagrebu koji je to uspio u Novom Sadu protiv Vojvodine pridružio se Nexe koji je u četvrtfinalnoj utakmici u Skoplju izbacio Vardar i to nakon izvođenja sedmeraca 32-30. Nexe i Zagreb igrat će međusobno u polufinalu 2. rujna na Višnjiku.

U ludoj završnici Nexe, koji se pokazao u novoj žutoj garnituri dresova, bolje se snašao protiv nikad slabijeg Vardara zadnjih 10 godina, ali i uslijed izbacivanja iz Europe i dalje tu ima kvalitete poput Manaskova, Stoilova, Taleskog, Đukića... Pa se skupilo i publike jer tko zna kada će opet u Skoplje protivnik ranga Nexea. Koji je, pak, otvorio eru bez Jaganjca, a trojka Moslavac, Sršen i Severec vukla je napadački, pa je to u 25. minuti rezultatski uokvireno s najvećih 13-9.

Vardar je nosio Taleski (11 golova), a do egala nakon dugo vremena doveo Đukić u 50. minuti (23-23) uz ukupno tri promašena sedmerca gostiju. U igri gol za gol krivi je potez napravio Kević koji nije ispustio loptu i u zadnje dvije minute Nexe je ušao s igračem manje, a Vardar s vodstvom 27-26. Severec u završnih pola minute zabija za izjednačenje, ali ne i Taleski za pobjedu u zadnjem napadu. Obranio je Kuzmanović, 11. put na utakmici.

Umjesto produžetaka i nakon male zbrke kako uopće do konačnog pobjednika izvodili su se sedmerci, Mihajlo Radovanović skinuo je dva zaredom Taleskom i Đukiću i poslao Nexe drugi put na završnicu, na koju dolazi i Veszprem. Zadnjeg će putnika u Zadar (2. - 4. rujna) dati četvrtfinale Eurofarma i Meškova u četvrtak.

SEHA liga, četvrtfinale:

Vardar - Nexe 30-32 (28-28)

Taleski 11 golova - Sršen 7 golova

