Nasmijani Modrić glavna faca na snimanju u Milanu! Pulišiću dao poklon i žonglirao loptom

Sve je u znaku blagdanske čarolije, pa tako i reklamne kampanje nogometnih klubova. Milan je na društvenim mrežama podijelio video u kojem je glavna zvijezda hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40), koji je pokazao svoju opušteniju stranu izvan travnjaka.

Na snimci vidimo Modrića kako dolazi na set snimanja, prolazi kroz ruke vizažista i frizera, a zatim oblači legendarni crveno-crni dres s brojem 14. U idiličnom božićnom ambijentu, okružen okićenim borom i darovima, Luka je pokazao i djelić svoje nogometne magije, vješto žonglirajući malom loptom.

U videu mu se pridružio i američki suigrač Christian Pulišić, s kojim je razmijenio darove i pozirao za fotografije, a sve je zabilježeno uz osmijehe i dobro raspoloženje. Snimka također otkriva i scene sa snimanja na snježnoj pozadini, što sugerira da Milan priprema pravu zimsku bajku za svoje navijače.

Inače, Allegrijeva momčad trenutačno drži prvo mjesto u Serie A s 31 bodom, ispred Napolija zbog bolje gol-razlike, te su u nizu od čak 13 ligaških utakmica bez poraza.

Ipak, raspored je nemilosrdan. Već 14. prosinca na San Siro stiže Sassuolo, a samo četiri dana kasnije, 18. prosinca, Milan putuje u Saudijsku Arabiju gdje će na stadionu Al-Awwal Park braniti naslov talijanskog Superkupa u velikom okršaju protiv Napolija.