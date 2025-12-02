Nastavak agonije za Zupca i LA Clipperse, LeBron jedva održao živim niz iz daleke 2007. godine

Ponedjeljak navečer u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta donio je pregršt uzbuđenja, iznenađenja i individualnih bravura. Iako su mnogi očekivali nastavak dominacije momčadi iz Los Angelesa, dogodio se neočekivani preokret u režiji Phoenixa, dok su na Istoku Brooklyn i Orlando upisali važne pobjede zahvaljujući svojim raspoloženim strijelcima. Bila je to noć u kojoj su favoriti padali, a neki novi (i stari) heroji iskočili u prvi plan na američkim parketima.

Kraj pobjedničke serije Dončića i Lakersa

U središtu pozornosti bio je dvoboj u Los Angelesu gdje su Phoenix Sunsi napravili veliko iznenađenje i prekinuli niz od sedam uzastopnih pobjeda Lakersa. Gosti su slavili 125-108, i to u utakmici koja je za njih počela na najgori mogući način. Njihov najbolji igrač Devin Booker morao je napustiti igru već u prvoj četvrtini zbog ozljede prepona, nakon što je ubacio 11 koševa.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

No, umjesto raspada, "sunca" su zbila redove. Dillon Brooks preuzeo je odgovornost i odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, zabivši 33 koša. Posebna priča bio je Collin Gillespie, koji je u drugom poluvremenu, a posebno u četvrtoj četvrtini, bio nezaustavljiv. Gillespie je postavio rekord karijere s 28 koševa, pogodivši čak osam trica.

S druge strane, Lakersima nije pomogla ni sjajna večer Luke Dončića. Slovenski velemajstor, koji u ovoj sezoni nosi dres slavne franšize iz Los Angelesa, bio je fenomenalan s 38 koševa, od čega je 20 zabio već u prvoj četvrtini.

Ipak, ostatak momčadi djelovao je beskrvno. LeBron James završio je susret sa skromnih 10 koševa, jedva produživši svoj nevjerojatni niz dvoznamenkastog učinka koji traje još od 2007. godine, i to tricom koju je zabio u posljednjoj četvrtini pri zaostatku od 20-ak koševa razlike.

Nastavak agonije za Zupca i Clipperse

LA Clippersi nastavili su užasnu formu. Miami Heat nanio im je težak poraz u Floridi od 140-123, a hrvatski reprezentativac bio je među rijetkim svjetlim točkama u momčadi LA-ja. Zabio je 16 koševa uz 13 skokova, dok je Clipperse predvodio Kawhi Leonard s 36 koša i sedam skokova.

Porter Jr. i Wolf vodili Netse do pobjede

Na drugoj strani kontinenta, Brooklyn Netsi su u Barclays Centeru svladali Charlotte Hornetse 116-103, prekinuvši tako svoj niz od četiri poraza. Prvo ime susreta bio je Michael Porter Jr., koji je odigrao svoju utakmicu sezone. Zabio je 35 koševa, uz sjajan šut za tricu (7-11).

Foto: Brad Penner/REUTERS

Trener Netsa Jordi Fernández nije štedio riječi hvale za svog najboljeg igrača:

- Počeo je malo sporije, znate, posebno u obrani, ali svi znate da je Mike prijetnja u napadu cijelo vrijeme. Nije stvar samo u njegovom šutu za tri poena, već i u utrčavanjima. Sviđa mi se kad počne pričati sa suigračima i govori im što da igraju. Bio je u ovakvim situacijama prije i mislim da profitiramo od toga - objasnio je Fernández.

Osim Portera, publiku je na noge digao i novak Danny Wolf. Mladi centar, koji je utakmicu završio s 10 koševa, izveo je potez večeri snažnim zakucavanjem koje je oduševilo i njegove suigrače. Za Hornetse, koji su se dobro držali tri četvrtine, Kon Knueppel zabio je 18 koševa, dok je LaMelo Ball upisao 12 koševa i 14 asistencija.

Baneova rapsodija u Orlandu

Orlando Magic nastavlja s odličnim igrama, a sinoć su na domaćem terenu bili bolji od Chicago Bullsa 125-120. Junak pobjede bio je Desmond Bane, koji je postigao 37 koševa. Ono što je posebno impresivno jest činjenica da je Bane čak 18 koševa zabio u ključnoj, četvrtoj četvrtini.

Kada se utakmica lomila, Bane je pogodio tricu za vodstvo 3:23 minute prije kraja, pokrenuvši seriju 8-0 koja je prelomila susret. Franz Wagner dodao je 25 koševa za pobjednike, dok je s klupe sjajan bio Anthony Black s 22 koša.

Foto: David Reginek/REUTERS

Bullsima nije pomogao ni svestrani Josh Giddey s 22 koša, devet skokova i šest asistencija, kao ni Nikola Vučević koji je protiv svoje bivše momčadi upisao 20 koševa i 11 skokova. Ovo je bio četvrti uzastopni poraz za momčad iz Chicaga.

Drama u Washingtonu i ostali rezultati

Jedna od najuzbudljivijih završnica odigrana je u Washingtonu, gdje su Wizardsi iznenadili favorizirane Milwaukee Buckse i slavili 129-126. CJ McCollum bio je hladnokrvan u završnici, pogodivši ključnu tricu 14 sekundi prije kraja. McCollum je završio s 28 koševa.

Giannis Antetokounmpo imao je priliku preokrenuti stvari, ali je promašio važno slobodno bacanje u zadnjoj minuti, a potom napravio i šesti prekršaj. "Greek Freak" je završio s 26 koševa, ali to nije bilo dovoljno da spriječi poraz od jedne od lošijih momčadi lige.

Od ostalih rezultata večeri, vrijedi izdvojiti pravu košarkašku poslasticu u Atlanti gdje su Hawksi nakon dva produžetka svladali Philadelphiju 142-134 uz čudesnu partiju Jalena Johnsona (41 koš, 14 skokova).

Pistons - Hawks 99-98

Pacers - Cavaliers 119-135

Wizards - Bucks 129-126

Nets - Hornets 116-103

Heat - Clippers 140-123

Magic - Bulls 125-120

Nuggets - Mavericks 121-131

Jazz - Rockets 133-125

Lakers - Suns 108-125