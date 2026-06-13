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Zvijezdi Gane odbili vizu zbog optužbi za silovanje: 'Nećemo o tome šutjeti, neka preispitaju...'

Piše Ivan Tomašković,
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Zvijezdi Gane odbili vizu zbog optužbi za silovanje: 'Nećemo o tome šutjeti, neka preispitaju...'
Foto: Christopher Hanewinckel

Partey je prošlog ljeta najprije optužen po pet točaka za silovanje, uz jednu optužbu za seksualni napad, nakon čega su u veljači protiv njega podignute još dvije optužbe.

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Zvijezda nogometne reprezentacije Gane Thomas Partey neće moći putovati iz kampa reprezentacije Gane u Bostonu (SAD) u Kanadu na njihovu prvu utakmicu protiv Paname u srijedu, 17. lipnja, budući da je kanadska vlada odbila njegov zahtjev za vizu jer se protiv njega u Ujedinjenom Kraljevstvu vodi sudski postupak zbog optužbi za silovanje. 

To je šokiralo Gance, no u cijelu priču uključio se ganski ministar sporta Kofi Adams. 

 - Ako je ijedan Ganac bilo gdje zakinut ili nepravedno tretiran, nećemo o tome šutjeti. Kroz odgovarajuće kanale obratili smo se nadležnim tijelima i zatražili da iskoriste sve raspoložive mehanizme kako bi preispitala i ponovno razmotrila odluku za koju smatramo da nije u skladu s međunarodnim zakonima i konvencijama čije su potpisnice i Gana i Kanada. Smatramo da je primjereno da nadležna tijela preispitaju ovu odluku, poduzeli smo sve što je bilo u našoj moći i nadamo se da će učiniti ono što je potrebno - rekao je Adams za tamošnju nacionalnu televiziju, prenosi ESPN

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Iz kanadskog su Ministarstva za imigraciju odbijanje vize opravdali tvrdeći kako Kanada procjenjuje svaku osobu koja želi ući u zemlju pojedinačno, na temelju dostupnih činjenica i važećih zakona. Odluku je podržala i FIFA.

Dodajmo da je Partey prošlog ljeta najprije optužen po pet točaka za silovanje, uz jednu optužbu za seksualni napad, nakon čega su u veljači protiv njega podignute još dvije optužbe. Ovaj 32-godišnji nogometaš izjasnio se da nije kriv po svim točkama optužnice. Suđenje mu je trenutačno zakazano za studeni, ali bi moglo biti odgođeno za 2027. godinu.

Kako sada stvari stoje neće moći igrati protiv Paname, no protiv Hrvatske i Engleske bit će na raspolaganju izborniku.

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