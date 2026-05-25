Nastavlja li se priča Modrića i Milana? Njegova budućnost ovisit će o jednom čovjeku...
Glavni cilj kluba bio je plasman u Ligu prvaka i kako je sezona odmicala, to se činilo neminovnim jer Milan je u većem dijelu sezone bio i u borbi za naslov prvaka. Ipak, sve su prokockali u završnici sezone
Budućnost hrvatskog maestra Luke Modrića (40) u Milanu obavijena je velom neizvjesnosti nakon što je klub u dramatičnoj završnici sezone ispustio plasman u Ligu prvaka. A upravo je nastup u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju bio jedan od uvjeta za ostanak našeg velemajstora na San Siru. Rossoneri su nakon poraza od Cagliarija (2-1) završili sezonu na tek petome mjestu, a to znači kako ih čeka Europska liga, ali i niz nedoumica koje će morati riješiti u nadolazećem razdoblju.