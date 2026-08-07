Nastavlja se egzodus: Još jedan hrvatski košarkaš otišao u SAD

Posljednje dvije godine traje masovni egzodus talentiranih europskih košarkaša u američku sveučilišnu ligu gdje klubovi po novome mogu igračima osigurati bogate ugovore. NCAA im je ponudila najbolje školovanje i godišnju plaću koja seže i do milijun eura, što im ni najbogatiji europski klubovi ne mogu ponuditi. Ogroman je to problem za europsku košarku, pa i one najjače klubove, a gdje neće biti za našu košarku, koja ionako raspolaže poprilično oskudnim bazenom talenata.

Prema trenutačnom popisu, čak 19 hrvatskih košarkaša sljedeće godine igrat će američku sveučilišnu ligu, a to se do početka sezone može još povećati. Nedavno su preko "bare" otišli i Boris Tišma, Roko Prkačin, Luka Skorić, Vito Kučić, kao i Marko Marić, koji je u juniorskom prvenstvu zabio 91 koš, a američki san pokušat će ostvariti i Ivan Perasović (24).

Susret Splita i Cibone u utakmici 16. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sin legendarnog Velimira Perasovića i član kadetske reprezentacije iz 2018. godine koja je osvojila europsko zlato, karijeru će nastaviti u dresu Minersa sa sveučilišta Texas at El Paso. Iako je već šest godina u seniorskoj košarci, bio je član Splita, litavskog Labasa i Cibone, niti on nije mogao odbiti zov američkih svemirskih uvjeta. I tu, nažalost, nije kraj, egzodus talenata u Ameriku je tek započeo.