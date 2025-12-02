Nastavlja se lijepa tradicija: Veterani Dinama i Hajduka u petak igraju revijalku u Zagrebu

Dinamo i Hajduk postali su dolaskom novih vlasti (Zvonimira Bobana i Ivana Bilića) u sve boljim odnosima. U svibnju 2025. godine veterani dva naša najveća kluba odigrali su revijalni susret u Makarskoj, ovog petka će se opet sučeliti, ali u Zagrebu. Veterani Dinama i Hajduka tad su zaigrali humanitarnu utakmicu za pomoć Mladenu Bartoloviću, nekadašnjem igraču oba kluba.

Pokretanje videa... 00:46 Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Pozivu na humanitarnu akciju odazvale su se brojne legende hrvatskog nogometa. Makarska publika imala je priliku na djelu vidjeti majstore poput Stipe Pletikose, Ivana Strinića, Nike Kranjčara, Ivana Gudelja, Ivice Šurjaka, Roberta Jarnija, Deana Računice, Tome Šokote, Ivana Krstanovića, Stjepana Deverića, Silvija Marića i mnogih drugih velikana koji su obilježili povijest oba kluba.

Tad je završilo 3-3, za Hajduk su zabijali Rodić, Šokota (autogol) i Ljubičić, za Dinamo je dvaput pogodio Štrok, jednom i Krstanović. Dinamo i Hajduk ovog će se puta sastati u petak 5. prosinca u Agramu (Radnička cesta 180) od 18 sati, dan prije velikog maksimirskog derbija 16. kola HNL-a. I bit će to zanimljiva uvertira za derbi.

Makarska: Donatorska utakmica veterana Hajduk - Dinamo za Mladena Bartolovića | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Dva naša najveća kluba tako će nastaviti zanimljivu, vrlo lijepu tradiciju, opet s humanitarnom notom. Još nisu poznati sastavi za ovaj novi dvoboj Dinamovih i Hajdukovih veterana, ali sigurni smo kako će se u oba sastava naći vrlo zanimljiva i jako poznata nogometna imena.