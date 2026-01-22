Igrala za Hrvatsku, diže glas za ukrajinske žene i djecu i traži da Sabalenku izbace iz tenisa!

U prvom kolu Australian Opena pažnju je privukla ukrajinska tenisačica Oleksandra Olijnjikova (24) koja je podigla glas protiv rata u Ukrajini. Također, tražila je zabranu nastupa za sve ruske i bjeloruske tenisače i tenisačice, što se posebno odnosilo na Arinu Sabaljenku, a imala je i posebnu majicu u kojoj je davala intervju. Ispala je u prvom kolu od Maddison Keys, ali je, kao i do sad, to iskoristila kako bi podsjetila svijet na događanja u Ukrajini. Nastupila je s cvjetnim aranžmanom iscrtanim na licu.

Foto: Profimedia

- Ti ljudi imaju moć da progovore. Ne samo da to ne čine, već, što je još gore, mnogi od njih podržavaju Lukašenka i Putina, koji stoje iza eksplozije koja je zatresla moj stan u Kijevu. Zbog njih moja zemlja i moji ljudi pate. Oni to podržavaju, financiraju i sudjeluju u ruskoj propagandi. Zbog njih u mojoj zemlji upravo sada ginu nedužni civili, žene i djeca. To je neprihvatljivo - izjavila je Ukrajinka za strane medije.

Na majici koju je nosila dok je davala izjavu na konferenciji za novinare pisalo je "Trebam vašu pomoć da zaštitim ukrajinsku djecu i žene, ali o tome ne smijem govoriti ovdje." Time je aludirala na stroga pravila Grand Slam turnira koja zabranjuju političke izjave na službenim događajima.

Zanimljivo je kako je Oleksandra Olijnjikova do 2022. igrala za Hrvatsku. Ona i njena obitelj, dok je imala 10 godina, izbjegli su u Hrvatsku jer je njen otac bio veliki protivnik tadašnjeg ukrajinskog predsjednika, Viktora Yanukovycha. U Hrvatskoj je počela trenirati te je na početku karijere igrala pod hrvatskom zastavom. Oleksandra je 2019. godine HTS usporedila s mafijom jer nije dobila "ni kune" za svoj razvoj. Ipak, nikad nije krila da voli Hrvatsku, a objasnila je i zašto je izabrala Ukrajinu.

- Hrvatsku volim, ona mi je drugi dom, ali trenutno mi je važan osjećaj da igram za domovinu. Želim podignuti svoju zastavu zbog oca, koji je u vojsci. To utječe na mene, ali pokušavam da me sve to jača i da mi bude motivacija da podignem zastavu Ukrajine i vojne jedinice mojeg tate te pomognem braniteljima i državi - rekla je u razgovoru za 24sata.

Foto: Instagram

Što se tiče njenog istupa u Australiji, Sabaljenka je imala kratak odgovor.

- Kad bih išta mogla promijeniti, definitivno bih to učinila. Osim toga, nemam više ništa za reći. Slušajte, ja sam ovdje zbog tenisa, ovo je teniski događaj. Dovoljno sam o tome rekla u prošlosti, jednostavno ne želim ovdje razgovarati o politici.