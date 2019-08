'Natpis za Oluju? Nisam skužio što piše jer ne znam ćirilicu!'

Dinamo i Ferencvaros taman su počinjali drugo poluvrijeme kad je na Marakani počeo susret Crvene zvezde i Kopenhagena. Prepuna Marakana zvižducima je dočekala goste iz Kopenhagena, a posebno dvojicu Hrvata, Roberta Mudražiju i Karla Bartoleca.

- Iskreno, dobra je bila atmosfera, ali je stadion loš. To je onaj klasični stadion iz prošlih vremena, to je davno izašlo iz mode, danas su stadioni moderniji, bolji, komforniji. Njihov kao da je iz ne znam kojeg doba - kaže nam Karlo Bartolec.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Da biste došli do travnjaka, put od svlačionica vodio kroz dugačak tunel. Mnogi igrači koji su igrali kažu da je jeziv.

- Ništa posebno. Gledao sam na Youtubeu neke snimke tog tunela, izgledao je zastrašujuće jer je bio išaran grafitima. Sad je obojen, uredan, valjda su to morali zbog Uefe, ne znam. Ali uredili su ga i fino izgleda.

Uoči utakmice navijači Crvene zvezde napravili su koreografiju lava, koji je zaštitni znak Kopenhagen, uz natpis "Lav u našoj džungli".

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Vidio sam, nešto kao uplašeni lav jer mi imamo lava na grbu. Siguran sam da će im naši navijači vratiti na sličan način. U Beogradu ih je bilo oko 200, ali u uzvratu će biti između 25.000 i 30.000 navijača. Nisam siguran da će stadion biti pun.

Zvezda nije magnet?

- Ma, jest, ali su ljudi na godišnjem odmoru, većina je na moru, a ipak su im važniji prvenstveni derbiji, tad je stadion pun.

Susret je završio 1-1 i Kopenhagen ima velike šanse izboriti Europu. Domaćini su protestirali kod penala, no snimka je pokazala da je penal bio čist.

- Ma čisti penal, nema tu govora.

Osim koreografije s lavom, navijači Zvezde posvetili su dio i proslavi Oluje u Hrvatskoj. Tako su izvjesili natpis "Presiti se zemlja od krvavog vala, ali vam pobjeda ne osvijetli lice, jer lovor ne niče s bunjišta i kala, on je za heroje, a ne za ubojice", uz skandiranje "Krajina - Srbija".

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Vidio sam da su nešto izvjesili, ali nisam znao što piše jer nisam u školi učio ćirilicu. Iskreno, niti me zanimalo. Ja volim svoje, oni svoje i to je to.

Kad ste ulazili u igru, prolomili su se zvižduci?

- Ništa strašno, mislio sam da će biti gore.

Bartolec je prošle godine bio najbolji desni bočni danske lige, a sa sjajnim igrama nastavio je i u Kopenhagenu. Imperativ kluba je Liga prvaka, a Zvezda ne bi trebala biti preteška prepreka na tom putu.

- Mislim da su šanse 60-40 za nas. Nisu me impresionirali, mislio sam da je Zvezda bolja, da su kvalitetniji. Druga su momčad kad igraju kući, a druga kad igraju vani. Stanu u blok i pokušavaju nešto iz kontri. Uostalom, zabili su slučajni gol, Pavkov je pucao, lopta je pogodila našeg braniča u nogu, dobila neku putanju i prebacila golmana. Doma ih nosi publika, gledali smo ih protiv Helsinkija. Potom dođu na uzvrat i potpuno su drugačija ekipa.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U rujnu Hrvatsku očekuju dvije kvalifikacijske utakmice, protiv Slovačke i Azerbajdžana. Bartolec je za reprezentaciju Hrvatske skupio dva nastupa i na oba je bio jako dobar. Je li vam se javio Zlatko Dalić?

- Nije. Ako dođe poziv, super. Ako ne, nastavit ću raditi kao do sada i čekati novu priliku. Pričao sam s Denisom Vavrom, koji je igrao u Kopenhagenu i prešao u Lazio i sa Stanislavom Lobotkom, igrao sam s njim u Nordsjaellandu. Slovaci su dobra momčad, bit će teško.

Lobotka je danas jedan od najboljih slovačkih igrača i najveća zvijezda.

- Jedan je od najboljih u Slovačkoj, u Celti je igrao briljantno, ali mislim da će sada otići u veći klub. Odličan je igrač, a još bolji čovjek. Dvije godine smo bili u istom klubu. Hrvatsku izuzetno poštuje, baš mi je rekao, "kad vidite vezu u kojoj su Modrić, Rakitić i Brozović, znaš koliko je sati - zaključio je Bartolec.