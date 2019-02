Navala skauta: Olma prati i Bayern, Milan dolazi po trojicu

Za svoja mjesta na utakmici Dinama i Benfice u osmini finala Europske lige bore se navijači, ali velika gužva vlada i među skautima europskih velikana.

Najviše pozornosti privlači Dani Olmo kojeg već mjesecima pozorno prate Real Madrid i Barcelona. Ali, neće španjolskim velikanima biti jednostavno jer će skauti drugih klubova u četvrtak sjediti na Maksimiru i iz prve ruke pratiti što može talentirani 20-godišnjak.

Calciomercato.com piše kako je Dinamo glavna okupacija Milanove skautske službe, a oni će u Zagrebu osim Olma pratiti i Nikolu Moru te Antonija Marina.

U čitavu se priču oko Olma ponovno uključio i Liverpool koji ga je pratio i dok mu se cijena 'vrtjela' oko deset milijuna eura. Sada ga Dinamo neće pustiti za manje od 25 milijuna eura.

Liverpool are reportedly set to face competition from Barcelona, AC Milan and Borussia Dortmund for Dani Olmo https://t.co/Xhn8M0VYaT