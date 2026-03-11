Navijač Barce promašio stadion za 600 kilometara: 'Sram ga je'

Jedan navijač Barcelone u utorak je doživio neugodno iznenađenje kada je umjesto na utakmicu Lige prvaka između njegova omiljenog kluba i Newcastle Uniteda, koja se igrala na St James' Parku u Newcastleu, stigao na drugi stadion istog imena, onaj u Exeteru pa je gledao dvoboj engleske treće lige između domaćina i Lincoln Cityja.

Između ta dva stadiona je gotovo 600 kilometara.

"Jedan od naših volontera je došao u ured i rekao nam kako je na ulazu tip koji bi htio gledati Barcelonu. Njegov engleski nije bio dobar, ali po onome što su uspjeli razumjeti, došao je iz Londona. Rekao bih kako se to dogodilo jer je on u svoj telefon upisao St James Park i onda samo slijedio upute. Bio je vrlo razočaran i malo ga je bilo sram. Stoga smo mu sredili ulaznicu za našu utakmicu protiv Lincoln Cityja", rekao je voditelj ureda za navijače Exeter Cityja Adam Spencer.