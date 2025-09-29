Vatrogasci spašavali navijača zaključanog ispod tribine na Maksimiru! Ne, nije bio požar, već tehnička asistencija. Dinamo se voli, ali nakon tekme ide se doma
Navijač Dinama ostao zaključan na Maksimiru usred noći! Zvali vatrogasce, evo detalja akcije
Krajnje neobična i bizarna situacija na Maksimiru nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa (4-1), kojoj je posljednji zvižduk bio oko 20.40. Nekoliko sati poslije, intervencija vatrogasaca, ali ne zbog požara.
Zagrebački vatrogasci intervenirali su u 2.29 ujutro, dok je u zraku bilo desetak stupnjeva Celzijevih, zbog dojave policije o zaključanom čovjeku ispod zapadne tribine! Prema informacijama Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, radilo se o tzv. tehničkoj asistenciji: otvaranju vrata kako bi se osobi omogućio izlazak.
"Nakon male akcije – jedna karika manje na lancu i malo rezačkog šarma – vrata su otvorena, a navijač pušten na slobodu", naveli su iz postrojbe.
U objavi su dodali i poruku s dozom humora: "A našem navijaču poručujemo: Dinamo se voli svim srcem… ali nakon tekme se ide doma!".
Incident je prošao bez ozlijeđenih, a vatrogasci su još jednom pokazali spremnost za brzu reakciju u neuobičajenim situacijama.
