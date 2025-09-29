Navijač Dinama ostao zaključan na Maksimiru usred noći! Zvali vatrogasce, evo detalja akcije

Krajnje neobična i bizarna situacija na Maksimiru nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa (4-1), kojoj je posljednji zvižduk bio oko 20.40. Nekoliko sati poslije, intervencija vatrogasaca, ali ne zbog požara.

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u 2.29 ujutro, dok je u zraku bilo desetak stupnjeva Celzijevih, zbog dojave policije o zaključanom čovjeku ispod zapadne tribine! Prema informacijama Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, radilo se o tzv. tehničkoj asistenciji: otvaranju vrata kako bi se osobi omogućio izlazak.

"Nakon male akcije – jedna karika manje na lancu i malo rezačkog šarma – vrata su otvorena, a navijač pušten na slobodu", naveli su iz postrojbe.

U objavi su dodali i poruku s dozom humora: "A našem navijaču poručujemo: Dinamo se voli svim srcem… ali nakon tekme se ide doma!".

Incident je prošao bez ozlijeđenih, a vatrogasci su još jednom pokazali spremnost za brzu reakciju u neuobičajenim situacijama.