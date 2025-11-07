Navijač Uniteda čeka na šišanje više od godinu dana, legende predlažu: Neka ga CR7 ošiša

Frank Ilett, na društvenim mrežama poznatiji kao "The United Strand", postao je globalni fenomen i vjerojatno najpoznatiji navijač Manchester Uniteda današnjice. Njegov izazov je jednostavan, ali se pokazao nevjerojatno teškim: neće ošišati kosu dok njegov voljeni klub ne ostvari pet pobjeda u nizu u svim natjecanjima. Izazov traje već više od godinu dana, a njegova kosa postala je živi simbol strpljenja, odanosti i turbulentnog razdoblja za klub s Old Trafforda.

Sve je počelo u listopadu 2024. iz, kako sam kaže, dosade i želje da unese malo humora i pozitive među navijače "Crvenih vragova" u teškim vremenima. Nakon preseljenja u Španjolsku, Ilett je odlučio započeti izazov, misleći da će trajati tek nekoliko mjeseci. No, loša forma kluba pretvorila je njegovu šalu u dugotrajnu sagu koja mu je donijela gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu. Njegova namjera, kako ističe, nikada nije bila isticanje mana kluba, već širenje pozitivnosti.

Dok se pobjednički niz čeka, već se naveliko raspravlja o tome tko bi trebao imati čast ošišati Ilettovu sada već bujnu kosu. Ideje su brojne, a u raspravu su se uključile i legende kluba, piše Goal.com

- Ima nade njega. To je iskreno smiješno. Ako imate veći pritisak s navijačima koji rade ovakve stvari, mislim da je to dobro. Vidim da postoji potreba za rezultatima i da se ozbiljno shvati ta točka. Konzistentnost je izuzetno važna, tako da navijači ovdje imaju poantu. Mislim da kada pogledate kroz godine, velike ikone koje vole friziranje, nema većeg imena od Cristiana Ronalda. On bi trebao doći i obrijati mu novu frizuru - rekao je Louis Saha za OLBG, a savjet od frizeru dao je i Luis Nani:

- Ako to znači da Man Utd pobjeđuje, želim da mu David Beckham ošiša kosu. Vjerujem da će se to dogoditi zbog načina na koji igramo. Mislim da je zasluženo. Man Utd samo treba biti vrlo, vrlo discipliniran tijekom sljedećih utakmica, ostati ponizan i naporno raditi. Ne mora biti 3:0 ili 4:0, 1:0 je dovoljno. Mislim da će se nakon što ošiša kosu sve promijeniti i da ćemo gledati naprijed. Mislim da bi želio da mu legendarni igrač ošiša kosu i mislim da bi to trebao učiniti David Beckham, on je imao puno prakse. Bio bi savršen.

Sam Ilett je izjavio kako bi mu idealan scenarij bio da ga ošiša jedan od trenutnih igrača Manchester Uniteda na Old Traffordu, kao simboličan čin nakon ostvarenog cilja. Među ostalim opcijama spominju se i trener Ruben Amorim, koji je svjestan izazova, pa čak i legende poput Roya Keanea ili Sir Alexa Fergusona. Naravno, tu je i mogućnost da posao odradi profesionalni frizer kako bi se osigurao kvalitetan rezultat.