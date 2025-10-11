Navijače Partizana pretukli na Gripama, dvojica su ozlijeđena

Košarkaši Splita izgubili su 86-81 (8-15, 30-19, 26-19, 22-28) od Partizana u utakmici 2. kola A skupine ABA lige. Splićani su doživjeli drugi poraz ove sezone iako su bili nadomak velikom preokretu. Ipak, sastav Željka Obradovića uspio je doći do pobjede, a veliki srpski trener dobio je ovacije cijele dvorane na Gripama.

Uoči i tijekom utakmice atmosfera oko dvorane i na tribinama bila je sportska, bez ijedne primjedbe ili problema. Čak je i trener gostiju, koji je po običaju na Gripama dočekan velikim pljeskom, pohvalio atmosferu i gostoprimstvo domaćina.

No nažalost, sportsku atmosferu na tribinama pokvario je incident koji se dogodio nakon utakmice ispred dvorane, u kojem je pretučeno nekoliko navijača Partizana. Na Gripama smo dobili službenu informaciju kako su u dvorani bila četvorica navijača Partizana, koji su doputovali na utakmicu i bez obilježja gledali susret.

Prema izjavama svjedoka koji su vidjeli dolazak Hitne pomoći, jedan navijač je imao krvavu glavu i pružena mu je liječnička pomoć.

- Možemo potvrditi kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama u blizini dvorane od strane grupe mlađih osoba napadnuta tri srpska državljana koja su bila na utakmici. Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbjegle nadzor i osiguranje policije. Dvije osobe su ozlijeđene i ukazuje im se pomoć. Treća osoba nije ozlijeđena.

Provodimo kriminalističko istraživanje - potvrdili su nam iz splitske policije.