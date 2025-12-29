Obavijesti

Navijači Atalante emotivnim su transparentom pružili podršku Mariju Pašaliću nakon smrti oca

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Scott Coleman

Fotografiju transparenta Pašalić je podijelio na svom Instagram profilu uz kratku poruku "Hvala Bergamu"

Dirljiva gesta s tribina obilježila je derbi Atalante i Intera u 17. kolu Serie A, u kojem su gosti slavili 1-0, ali je rezultat ostao u drugom planu zbog snažne poruke podrške upućene Mariju Pašaliću. Navijači Atalante razvili su transparent s porukom "Naprijed Mario. Tvoj grad je s tobom", iskazavši solidarnost s hrvatskim reprezentativcem nakon teškog obiteljskog gubitka.

Povod toj gesti bila je smrt Pašalićeva oca Ivana, koji je preminuo 18. prosinca u 63. godini života. Hrvatski veznjak vratio se u sastav Atalante upravo u toj utakmici, a podrška s tribina dočekala ga je u emotivnom trenutku povratka na teren. Fotografiju transparenta Pašalić je podijelio na svom Instagram profilu uz kratku poruku "Hvala Bergamu", dok su mu u komentarima podršku uputili brojni navijači, klupske stranice i suigrači, među njima i Ivan Perišić.

Sam susret odlučen je u 65. minuti, kada je Inter iskoristio pogrešku domaće obrane. Nakon izgubljene lopte Berata Djimsitija, Francesco Esposito asistirao je Lautaru Martínezu, koji je postigao jedini pogodak utakmice i svoj deveti ove sezone. Inter je tom pobjedom produžio niz bez poraza protiv Atalante te se vratio na vrh ljestvice Serie A.

