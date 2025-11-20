Obavijesti

PODIJELJENA MIŠLJENJA

Navijači BiH: 'Gdje se mogu nabaviti karte za finale?'.'Piši, propalo! Odigrati reda radi...'

Navijači BiH: 'Gdje se mogu nabaviti karte za finale?'.'Piši, propalo! Odigrati reda radi...'
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

"Hajdemo pozitivno, sa svima se moglo igrati iz ždrijeba, a Italija je pod posebnim pritiskom jer 'mora' igrati Mundijal. Miriše Bilino Polje 31. ožujka, naprijed Bosno, ljubavi moja!", jedan je od komentara navijača

Bosanskohercegovačka reprezentacija igrat će protiv Walesa u polufinalu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Dojam je da su "zmajevi" mogli i bolje proći u ždrijebu, ali okolnost koja ohrabruje navijače jest ta da će BiH (ako prođe Wales) biti domaćin u finalu. U tom slučaju, igrat će protiv pobjednika dvoboja Italija - Sjeverna Irska. Donosimo reakcije navijača sa društvenih mreža. 

  • "Gdje se mogu kupiti karte za finale u Zenici?"
  • "Hajdemo pozitivno, sa svima se moglo igrati iz ždrijeba, a Italija je pod posebnim pritiskom jer 'mora' igrati Mundijal. Miriše Bilino Polje 31. ožujka, naprijed Bosno, ljubavi moja!"
  • "Portugal bi bio problem, a ovi se mogu pobijediti. Sjeverna Makedonija ih prošli put izbacila u baražu"
  • "Uzet ćemo i Wales i Italiju, imam neki čudan osjećaj!"
  • "Svi su oni u baražu kao i mi. Italija, pa što? Wales, pa što? Maksimalna koncentracija i zavrnuti rukave"
  • "Piši propalo! Odigrati radi reda, otjerati Barbareza i Savez i početi sve iznova", neki su od komentara na društvenim mrežama. 
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Bosnia and Herzegovina v Romania
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Utakmica Walesa i BiH igra se 26. ožujka, a eventualno finale na rasporedu je 31. ožujka. 

