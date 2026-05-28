Obavijesti

Sport

Komentari 13
NISU ZADOVOLJNI

Navijači bijesni na priopćenje Hajduka: 'Vrhunac sprdačine kluba', 'Ovo je amaterizam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Navijači bijesni na priopćenje Hajduka: 'Vrhunac sprdačine kluba', 'Ovo je amaterizam'
Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk objavio odluke o igračima. Kalik i Diallo odlaze, Almena teško da će ostati. Rebiću nude novi ugovor, a Krovinović, Šarlija i Guillamón su slobodni otići. Navijači ogorčeni načinom objave

Admiral

Hajduk se oglasio priopćenjem oko nekoliko igrača koji će napustili ili mogu napustiti klub ovo ljeto. Anthonyju Kaliku i Ismaelu Diallu ističu ugovori zadnjim danom petog mjeseca te im novi neće biti ponuđeni. Iz kluba su poručili i da još traju pregovori s Al‑Qadsiahom oko ostanka Ikera Almene (22), ali su naveli da je mogućnost ostanka mala. Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor.

Uz to, Krovinoviću, Šarliji i Guillamonu je poručeno da mogu "tražiti prilike u drugim sredinama". Dakle, klub je otvoren za prodaju igrača, ali mogli bi i ostati u klubu jer imaju ugovor do 2027. godine. Navijači Hajduka nisu najbolje dočekali ovakvo obraćanje javnosti pa su se oglasili u komentarima.

- "Ne kaže se javno za igrače (Šarliju, Krovinovića i Guillamóna) neka potraže nove sredine, jer su to stvari koje se rješavaju interno. Daleko smo mi od vremena Lukše Jakobušića, kada su se znali odnosi s javnošću i tko pije, a tko plaća"

- "Ovo je vrhunac sprdačine kluba i načina upravljanja klubom koji nas je doveo do ovoga. Ove stvari se rješavaju interno i javnost se obavijesti kad je dogovor konačan. Primjer su ova trojica Hugo, Krov i Šarlija, koji imaju ugovor i ti izneseš da mogu potražiti drugi sredinu i na taj način se odmah u startu staviš u daj što daš poziciju"

- "Grobari Hajduka"

- "Koji ozbiljni klub ovako komunicira o poslovnim stvarima, majko moja. Upravo iskrcaj se molim te u sljedećem 'portu'".

- "Kakva je strategija i plan kluba? Napadamo i dalje drugo mjesto i moli se Boga da prođemo nakon Vele Gospe?"

- "Ovo je potez zadnje plasirane momčadi županijske lige regije sjever"

- "Znači imaju važeći ugovor za još sezonu, možemo ih eventualno prodati (barem za siću) ali mi smo ih javno ponudili za ništa samo da im se riješimo plaće… bez veze"

-  "Znači vezni red na početku sezone Pajaziti, Skoko i Huram. Bar ćemo napokon saznat kako je to kad igra Livaja i 10 juniora"

- "Majke mi moja mater bi bolje vodila klub od vas"

- "Koji amaterizam napisat javno koji igrači mogu slobodno tražiti nove klubove... Sad i ono malo što si mogao zaraditi na njima ti klubovi neće platiti."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho
STRAHOTA

VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho

Strašan incident dogodio se u 15. minuti utakmice kada su Grobari bacili na teren topovski udar koji je eksplodirao pored Frana Mileta
UŽIVO Transferi: Barcelona želi veliku zvijezdu Atletica! Cijena je velika, a pozvan je i Bara...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona želi veliku zvijezdu Atletica! Cijena je velika, a pozvan je i Bara...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Hajduk prelomio: Poručio je Krovinoviću, Šarliji i Guillamónu da napuste klub! Evo tko sve ide
VELIKE PROMJENE

Hajduk prelomio: Poručio je Krovinoviću, Šarliji i Guillamónu da napuste klub! Evo tko sve ide

Hajduk najavio promjene: Kalik i Diallo odlaze, Almena ostaje upitan! Rebiću ponuđen novi ugovor, a Šarlija, Krovinović i Guillamón slobodni tražiti nove klubove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026