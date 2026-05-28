Navijači bijesni na priopćenje Hajduka: 'Vrhunac sprdačine kluba', 'Ovo je amaterizam'

Hajduk se oglasio priopćenjem oko nekoliko igrača koji će napustili ili mogu napustiti klub ovo ljeto. Anthonyju Kaliku i Ismaelu Diallu ističu ugovori zadnjim danom petog mjeseca te im novi neće biti ponuđeni. Iz kluba su poručili i da još traju pregovori s Al‑Qadsiahom oko ostanka Ikera Almene (22), ali su naveli da je mogućnost ostanka mala. Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor.

Uz to, Krovinoviću, Šarliji i Guillamonu je poručeno da mogu "tražiti prilike u drugim sredinama". Dakle, klub je otvoren za prodaju igrača, ali mogli bi i ostati u klubu jer imaju ugovor do 2027. godine. Navijači Hajduka nisu najbolje dočekali ovakvo obraćanje javnosti pa su se oglasili u komentarima.

- "Ne kaže se javno za igrače (Šarliju, Krovinovića i Guillamóna) neka potraže nove sredine, jer su to stvari koje se rješavaju interno. Daleko smo mi od vremena Lukše Jakobušića, kada su se znali odnosi s javnošću i tko pije, a tko plaća"

- "Ovo je vrhunac sprdačine kluba i načina upravljanja klubom koji nas je doveo do ovoga. Ove stvari se rješavaju interno i javnost se obavijesti kad je dogovor konačan. Primjer su ova trojica Hugo, Krov i Šarlija, koji imaju ugovor i ti izneseš da mogu potražiti drugi sredinu i na taj način se odmah u startu staviš u daj što daš poziciju"

- "Koji ozbiljni klub ovako komunicira o poslovnim stvarima, majko moja. Upravo iskrcaj se molim te u sljedećem 'portu'".

- "Kakva je strategija i plan kluba? Napadamo i dalje drugo mjesto i moli se Boga da prođemo nakon Vele Gospe?"

- "Ovo je potez zadnje plasirane momčadi županijske lige regije sjever"

- "Znači imaju važeći ugovor za još sezonu, možemo ih eventualno prodati (barem za siću) ali mi smo ih javno ponudili za ništa samo da im se riješimo plaće… bez veze"

- "Znači vezni red na početku sezone Pajaziti, Skoko i Huram. Bar ćemo napokon saznat kako je to kad igra Livaja i 10 juniora"

- "Majke mi moja mater bi bolje vodila klub od vas"

- "Koji amaterizam napisat javno koji igrači mogu slobodno tražiti nove klubove... Sad i ono malo što si mogao zaraditi na njima ti klubovi neće platiti."