Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON SKORO GODINU DANA

Navijači Cityja slave povratak Kovačića: 'Naš najbolji igrač'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Cityja slave povratak Kovačića: 'Naš najbolji igrač'
Foto: Dylan Martinez

Mateo Kovačić se vratio na teren i briljirao u pobjedi Cityja protiv Southamptona! Navijači oduševljeni, hvale ga kao najboljeg igrača

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić vratio se na teren nakon dugih 11 mjeseci. Kovačić je igrao od prve minute u pobjedi njegovog Manchester Cityja protiv Southamptona (2-1) u polufinalu FA kupa. 

Hrvatu je to prvi nastup u početnoj postavi Cityja od 20.svibnja 2025. kada je nastupao protiv Bournemoutha. Momčad Pepa Guardiole tada je također slavila s 3-1, a Kovačić je došao do asistencije. Problemi su za Kovačića krenuli nakon ozljede Ahilove tetive i operacije iste te propuštanja Svjetskog klupskog prvenstva, a ove sezone je bio van terena zbog ozljede gležnja. 

'Vatreni' je u polufinalu FA kupa igrao 58 minuta kada ga je zamijenio Jeremy Doku. Hrvat je oduševio brojkama, a jednako oduševljeni bili su i navijači Manchester Cityja. 

"Kovačić je daleko naš najbolji igrač, što nešto govori s obzirom da je igrao samo 46 minuta ove sezone" - napisao je jedan navijač. 

"Obožavam Kovačića, jako podcijenjen igrač". "Jedino su se Kovačić i Ake pojavili danas" - samo su neki od komentara na Kovačićevu igru. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026