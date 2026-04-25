Navijači Cityja slave povratak Kovačića: 'Naš najbolji igrač'

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić vratio se na teren nakon dugih 11 mjeseci. Kovačić je igrao od prve minute u pobjedi njegovog Manchester Cityja protiv Southamptona (2-1) u polufinalu FA kupa.

Hrvatu je to prvi nastup u početnoj postavi Cityja od 20.svibnja 2025. kada je nastupao protiv Bournemoutha. Momčad Pepa Guardiole tada je također slavila s 3-1, a Kovačić je došao do asistencije. Problemi su za Kovačića krenuli nakon ozljede Ahilove tetive i operacije iste te propuštanja Svjetskog klupskog prvenstva, a ove sezone je bio van terena zbog ozljede gležnja.

'Vatreni' je u polufinalu FA kupa igrao 58 minuta kada ga je zamijenio Jeremy Doku. Hrvat je oduševio brojkama, a jednako oduševljeni bili su i navijači Manchester Cityja.

"Kovačić je daleko naš najbolji igrač, što nešto govori s obzirom da je igrao samo 46 minuta ove sezone" - napisao je jedan navijač.

"Obožavam Kovačića, jako podcijenjen igrač". "Jedino su se Kovačić i Ake pojavili danas" - samo su neki od komentara na Kovačićevu igru.