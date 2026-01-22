Obavijesti

IZVJESTILI BELGIJANCI

Navijači Club Bruggea glumili Borata u Kazahstanu. Završili su u zatvoru zbog nepoštovanja...

Piše HINA,
Navijači Club Bruggea glumili Borata u Kazahstanu. Završili su u zatvoru zbog nepoštovanja...
Foto: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Trojica muškaraca počinila su djela tijekom nogometne utakmice koja su pokazala nepoštovanje i narušila javni red, navodi se u izjavi policije Astane, koju su u četvrtak prenijeli belgijski mediji.

Navijači Club Bruggea koji su nosili oskudni kostim koji je proslavio satirični lik Borat u utakmici Lige prvaka protiv Kairat Almatyja u utorak, zatvoreni su u Kazahstanu na pet dana zbog iskazivanja nepoštovanja, izvijestili su belgijski mediji u četvrtak. Trojica je uhapšena na tribinama Astana Arene u kupaćem kostimu koji je nosio engleski glumac i komičar Sacha Baron Cohen u svom filmu "Borat!", koji ismijava Kazahstan i Sjedinjene Američke Države.

Više od 500 navijača Club Bruggea prešlo je gotovo 6000 km kako bi gledali utakmicu, a trojica se na tribinama skinula u tanke, svjetlucavo zelene kostime prije nego što ih je odvela policija.

„Trojica muškaraca počinila su djela tijekom nogometne utakmice koja su pokazala nepoštovanje i narušila javni red“, navodi se u izjavi policije Astane, koju su u četvrtak prenijeli belgijski mediji. "Policajci su uhitili trojicu stranih navijača i odveli ih u policijsku postaju.“

Policija je također izjavila da je pokrenut upravni postupak zbog javnog pijanstva i manjeg huliganstva. U srijedu su osuđeni na pet dana zatvora.Belgijsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da prati situaciju.

Baron Cohenov prikaz Borata, izmišljenog novinara iz bivše sovjetske države, pun je stereotipa koje zapadnjaci imaju o toj srednjoazijskoj zemlji, a istovremeno satirizira Sjedinjene Države, gdje Borat pokušava prevariti političare i druge da se kompromitiraju.

Film iz 2006. izazvao je bijes u Kazahstanu, gdje su vlasti obeshrabrivale njegovo prikazivanje i prijetile pravnim postupkom zbog onoga što su smatrale uvredom nacionalnog karaktera. No, za sljedeći film o Boratu iz 2020. godine, zemlja je usvojila Boratov slogan 'Vrlo lijepo' kako bi pokušala promovirati turizam.

