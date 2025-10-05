Navijači Coma bijesni na trenera zbog bivšeg dinamovca: 'Nije pravi igrač za to, ne sviđa mi se'

U utakmici šestog kola Serie A susreli su se Atalanta i Como, a u utakmici su igrala čak trojica Hrvata. Mario Pašalić (30) odigrao je svih 90 minuta kao kapetan Atalante, a za Como su nastupali Martin Baturina (22) i Ivan Smolčić (25) koji je iz igre izašao u 69. minuti susreta, a Baturina u 85. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Skender o prodaji Baturine | Video: Borna Škof/24sata

Atalanta je povela nakon gola Lazara Samardžića u 6. minuti susreta, a rezultat je izjednačio Maximo Perrone. Za Como nije nastupio golman Nikola Čavlina (23) koji je u talijanski klub došao iz Dinama, baš kao i Baturina. Transfer hrvatskog reprezentativca u Serie A bio je vrijedan 18 milijuna eura, a uz bonuse taj iznos se može povećati preko 20 milijuna eura.

Baturina je po prvi put startao od početka utakmice, ali navijači nisu bili zadovoljni njegovom ulogom u momčadi. Krivca vide u treneru Cescu Fabregasu koji ga je stavio na poziciju krila.

"Uopće mi se ne sviđa vidjeti Baturinu na toj poziciji, to nije uloga koja odgovara njegovim karakteristikama. Cesc to mora promijeniti za iduće utakmice" - napisao je jedan navijač na X-u.

Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

"Ideja igranja s 'lažnim krilom' nije loša, ali Baturina jednostavno nije pravi igrač za to. Nedostaje mu brzine i ne zna igrati u tranziciji" - komentirao je drugi.