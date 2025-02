Navijači Dinama: A rugamo se Hajduku... Pješice za Zagreb! Sopića odmah da nauči princeze

Dinamo je doživio težak potop na Rujevici. Rijeka je slavila 4-0 i hrvatskom prvaku nanijela najteži poraz u HNL-u s tim da je vrlo lako moglo biti i više pogodaka u Nevistićevoj mreži. Susret je svakako usmjerio crveni karton Wilfrieda Kange, koji je neoprezno, u svega osam minuta tijekom prvog dijela zaradio dva žuta kartona. No i bez toga, 'modri' su djelovali kao dvije klase lošija momčad od lidera HNL-a.

I to ljuti navijače Dinama, koji su svoje veliko nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama. Proteže se nekoliko glavnih problema, najčešće su to uprava 'modrih' i trener Fabio Cannavaro, ali i brojni strani igrači za koje navijači Dinama smatraju da su korak unatrag, a ne pojačanja.

Zaziva se jedno ime - dolazak Željka Sopića, a mi vam donosimo najupečatljivije komentare sa službene objave Dinama.

- Dobro je, samo 4-0. Čestitke NK Rijeka. Moram biti realan i reći da bi bila nepravda da mi osvojimo prvenstvo pored ove Rijeke. Dečki su za nas svemirski brod i svaka im čast. U niti jednoj od tri utakmice s njima nismo bili bolji. Ako ima koga u Dinamovoj upravi, kome je stalo do kluba više nego do toga kakva će platna lista biti na kraju mjeseca, poručujem mu da se dovede

Sopić odmah večeras. Potjerati ovu talijansku prevaru i iskoristiti zadnjih 10-ak kola da vidi tko i što može iduće sezone...

- Kad ste potjerali Bjelicu napisao sam da ste Cannavara mogli dovesti eventualno kao stopera u paru s Theophileom. Danas taj KTC igra prvo poluvrijeme beka pored četiri desna beka (RPG, Ristovski, Moharrami, Mikić), da bi Mmaee mogao igrati. Ali nije to najveća glupost, stavljati u derbiju dečka koji je tek došao u Dinamo, stavljati Sučića kod 4-0 da možda obnovi ozljedu... Svaki navijač Dinama mora biti beskrajno tužan nakon ove sramote. Kanga nam je napravio uslugu ako otkaz padne nakon ovoga, dok još prvenstvo nije sasvim izgubljeno.

- Valja li vam sada Sergej? Vama hejterima, isti onaj Sergej koji je pred ovim navijačima, ovu Rijeku, na istom ovom stadionu ostavio bez ičega.

- Pješke za Zagreb, neka vam to bude kazna i prilika da se zapitate koliko ste preplaćeni. Dok ljudi rade za 900 eura vi zarađujete milijune i boli vas k**** za igru.

- Nadam se Sopiću do ponoći, da ove princeze nauči nogometu.

- Sramota. Vratite nam Dinamo.

- Prestrašeni, bezvoljni, nadtrčani, bez ideje kaj se taktički htjelo igrati na Rujevici... Očajno. Jakir, Bjelica, Cannavaro svejedno, ovakve užasne izvedbe su povremena, ali očita konstanta ove sezone.

- Nadam se da imate obraza i da vas je sram sve od reda, a slijepcima koji skautiraju igrače bi preporučio novog psa vodiča i bolji bijeli štap (Belcar - svaka čast momku, ali jedino što zna je dati loptu prvome do sebe i to naravno unatrag, Mmaee - čovjeka u 45 minuta jedino Zlomislić nije pretrčao, Kanga afrički Anderson Costa). Zeko, pokaži barem malo da ti je stalo do Dinama i otiđi zajedno sa svom svojom bagrom!

- Samo mala digresija. Nakon što je naslov, sad je svima jasno, izgubljen, upitna je i Europa sljedeće sezone. Ali nema veze, imamo upravu i Mmaeea.

- Demokratski je izabrana. Uprava ima dužnost sama odstupiti sada. Sramota!

- Nadam se da je Sopić na naplatnima, ali prema Zagrebu.

- Samo se vratiti na tvorničke postavke. Domaći dečki iz akademije, domaći trener, ulaganje u mlade, ne u otpremnine. Svako kolo se pokazuje koliko su stranci (većina njih) korak unazad. P.S. Fabio, hvala i sretno dalje u nekom drugom klubu.

- BBB, idite pred Maksimir razbijati, nije nam Rujevica kriva što nam klub vode nesposobni ljudi.

- Niti jedan derbi nismo pobijedili, tako se ne dobiva prvenstvo.Treba priznati: i Rijeka i Hajduk su u ovom trenutku puno bolji od nas.

- Vrhunac će biti u srijedu, kad nas Osijek izbaci iz kupa.

- I mi se rugamo Hajduku...