Navijači Dinama: 'Beljo je Harry Kane za sve naše napadače...'

Aktualni prvak Hrvatske i osvajač dvostruke krune iz prošle sezone Dinamo sjajno je otvorio novu sezonu u HNL-u. Na Maksimiru su u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva slavili nad Slaven Belupom 2-0. Heroj je bio napadač 'modrih' Dion Drena Beljo koji je zabio oba dva gola na utakmici.

Dinamovi navijači oduševljeni su odličnim otvaranjem sezone i puni su optimizma za sve što slijedi.