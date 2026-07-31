DINAMO - SLAVEN BELUPO 2-0 Aktualni prvaci Hrvatske sjajno su otvorili novu HNL sezonu i uzeli tri boda. Najviše se istaknuo Dion Drena Beljo sa dva gola, a hvale ga i navijači zagrebačkog kluba
REAKCIJE NA POBJEDU
Navijači Dinama: 'Beljo je Harry Kane za sve naše napadače...'
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Aktualni prvak Hrvatske i osvajač dvostruke krune iz prošle sezone Dinamo sjajno je otvorio novu sezonu u HNL-u. Na Maksimiru su u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva slavili nad Slaven Belupom 2-0. Heroj je bio napadač 'modrih' Dion Drena Beljo koji je zabio oba dva gola na utakmici.
Dinamovi navijači oduševljeni su odličnim otvaranjem sezone i puni su optimizma za sve što slijedi.
- Beljo ove sezone ide preko 40 komada u HNL-u
- Dinamo iz drugog poluvremena, to moramo uvijek gledati, odlično je bilo. I da, Kova odlične rotacije danas i priprema, samo molim te nemoj više da nam Vinlof sjedi na klupi, kakva je to igračina!!
- To se traži. Korak po korak i tron. Je li tko sumnjao?
- Bravo plavi ...tekma bez stresa, rutinski odrađena.
- Bitan je dobar start za samopouzdanje, bravo dečki, bravo Beljo
- Radeljić playmaker! Vrh tekma!
- Bravo ekipa..smireno uz 4 vratnice i par zicera...svaka čast...i igračima i treneru
- Čestitke dečkima, Beljo, a tek pas Stojketa. Ali uvesti malog Šuntu 30 sekundi je stvarno glupo, bolje nikako
- Nevezano za ovu utakmicu, ali Beljo je Harry Kane za sve naše napadače...
- Lisica i Vidović 0 bodova, a Mudražiji niti minuta. Sramota! Čestitke na igri i zalaganju! Radeljić pojačanje!
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