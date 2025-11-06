Obavijesti

ŽESTOKE REAKCIJE

Navijači Dinama: 'Bez ideje i karaktera. Kovačević mora otići'

Piše Josip Tolić,
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo potopljen u Maksimiru, Celta slavila 3-0! Navijači bijesni, traže smjene i povratak Bjelice. Kriza u svlačionici uzrokovala loš rezultat, a fanovi ne skrivaju razočaranje

Dinamo je izgubio prvi put u Europi ove sezone, Celta je protutnjala Maksimirom 3-0 i produbila rezultatsku krizu hrvatskog doprvaka, a navijači "modrih", očekivano, nisu zadovoljni. Ovo su neki od komentara na službenoj stranici maksimirskog kluba na Facebooku, koja je konačan rezultat objavila uz status "Danas nije išlo".

"Ne ide već dugo……zovite Bjelicu, samo to ću reći."

"Kjunu vraćaj samo je 1-0 od najjače postave reala izgubio ove levate iz viga bi satro 4-0 minimalno"

"Dakle, koliko je nas trener nesposoban, nekompetentan, nema skauting, nema svlačionicu (tako izgleda), je dokaz postavljanje KTC-a na beka protiv Zaragoze. Tko imalo prati nogomet zna kakav je igrac Bryan Zaragoza, a ti stavis KTC-a nasuprot. Jesi li normalan?"

"Ja sam laik...ali nije li 0-3 protiv kluba iz La Lige na poluvremenu prilika da u drugom vidimo Mudražiju, Soldu, Mikića, Varelu pa i Filipovića, a ne neke poluozlijeđene bitne igrače, kad ako ne tad? Svaka čast navijačima i Bakraru na trudu, čovjek je najviše pokazao ove polusezone s obzirom na minutažu"

"Dinamo igra sporo, bez ideje i bez karaktera. To nije nivo kluba. Kovačević mora otići."

"Svaka čast navijačima. Ovako bodriti svih 90 minuta ekipu bez volje, energije i želje je stvarno divljenja vrijedno. Nazovi igru, igrače, trenera neću komentirati. Žali Bože riječi"

"Svaka čast svim navijačima što su ostali na stadionu u drugom poluvremenu i svima nama koji smo ostali uz male ekrane gledat ovaj dinamo. Bravo dinamovci"

"Nikoga nebi smatao ovaj poraz da je pristup bio kao i u prijašnjim euro utakmicama. Ali teško je igrati kad puno stvari u svlačionici ne štima!"

"Haha a inače igramo bas leprsavo i ide nas"

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Ne ide nama već dugo, samo je Celta naplatila. Kova odlazi"

"Primalo se i 9 ali nije djelovalo ovako jalovo"

"Danas?? Ne ide već dugo. Samo vi žmirite na probleme"

"Kovacevic jos jednom "meni je ovdje lijepo....svi mi pomazu...znate da imamo novu ekipu i treba vremena....momci dobro rade i ja sam zadovoljan sa njima....""

"Neka vas je stid i sram"

"Najgore kaj bu i protiv istre izveo isti početni sastav..."

"Išlo bi da se izašlo s drugim sastavom."

