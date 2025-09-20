Navijači Dinama: 'Chuck Norris je dobio žuti karton u Hajduku', 'Zaslužili karusel i na ispraćaju'

Raspoloženje u taboru dinamovaca naglo se okrenulo. Nakon upitnika, briga i kritika poslije remija s Varaždinom i pogotovo domaćeg poraza od Gorice sve je poništila pobjeda nad Hajdukom (2-0) u Splitu za bijeg na vrhu ljestvice na tri boda uoči starta u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea iduću srijedu (21 sat).

"KAJ, KAJ, KAJ!", napisao je Dinamo na profilima na društvenim mrežama nakon trijumfa na Poljudu, uz val oduševljenja među navijačima. Ovo su neki od komentara:

"Auu ovaj gol Bakrara će se dugo pamtit"

"Erceg 0 žutih kartona za igrače Hajduka i 9 minuta nadoknade! Ok, ovaj put smo dobili, ali treba upozoravati na ovakve stvari. Protiv Gorice su igrači Gorice ležali non stop pa je bila jednaka nadoknada."

"Daj nam GUBU dase IGRAMOOOOOOOOO,,,ŠAMPIONEEEE. Čestitke svim igračima,stručnom stožeru i naravno Bobanu...ovaj DINAMO mora biti prvak sa +20 bodova."

"To znači odigrati pravu mušku utakmicu... BRAVOOO DINAMO.. Hrabro,ponosno,borbeno..svaka čast i HVALA"

"drugo poluvrijeme dinamo skolovao. svaka cast treneru i isprike sto sam sumnjao danas.. Kazu da je Chuck Norris dobio zuti kao igrac Hajduka"

Pokretanje videa... 01:08 Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Cirkus nemoćan kao da je na Maksimiru igrao. Bravo, Dinamo moj!"

"Zna se tko je gazda hrvatskog nogometa"

"Ovi su malo jaci od kisele! U srijedu je pravi ispit!"

"Plava dominacija.Volim te ,Dinamo!"

"Bravo Dinamooo! Ovo su najslađe pobjede, potvrda dominacije i snage! Hvala za najbolji poklon za rođendan!"

"Bravo ekipa i trener! Zaslužili ste karusel i na ispraćaju. Za ovakve ekipe sasvim dovoljno, ali za Fener nisam siguran."

"Imam osjecaj da smo bili na 70% i dobili smo ih. Samo ako Dinamo i dalje bude šutio na dvostruke standarde kartoniranja,nas ce unistiti suci"

"Hoxha sve ti je oprosteno"