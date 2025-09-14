Navijači Dinama: Kovačeviću, ovo ti nije Belupo. Bacili smo 20 mil. eura na egoistične zvijezde!

Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su ostvarili prvu pobjedu u klupskoj povijesti na Maksimiru i time šokirali Dinamo. Bio je to prvi poraz ''modrih'' otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu i, zanimljivo, prvi poraz od gostovanja kod Gorice 23. travnja!

Publika na Maksimiru počela je zviždati dinamovcima još u prvom poluvremenu, a kritike su se nastavile i nakon utakmice, samo na društvenim mrežama. Stranice Dinama preplavljene su komentarima nezadovoljnih navijača, a prenosimo najpopularnije.

"Kovačevića je trebalo ostaviti u Belupu. To je sve što ću reći o ovoj utakmici."

"Sto smo ustvrdili današnjom utakmicom, a to je da imamo daleko najlošijeg golmana u ligi. Pierre-Gabriel je doslovno RPG za Valinčića. Ne ide forsiranje formacije 4-3-3, loše je to i nema ni ideje ni vizije. Mario Kovačević mora pod hitno promijeniti pristup ili nam prijeti katastrofa sljedeće kolo, pa i protiv Fenerbahcea."

"Uz dužno poštovanje svim stručnjacima u Dinamu, može li netko izaći i javno objasniti zašto Robert Mudražija ne može odigrati koju sekundu, ako je već koja minuta previse.. Lik je izmislio nogomet za propalog Vidovića a i Stojkovića,... Ili je dovođenje mudrog samo bilo planski da se konkurenti ne pojačaju jeftino a dobro"

"20-ak milijuna bačenih u vjetar.... I već viđena realnost, a to je da smo prosječna ekipa s još jednim trenerom koji nije dorastao klubu Dinamovih ambicija i statusa. Očigledno nas ponijela atmosfera zbog hrpe pojačanja koja se pokazuju tek kao prinove i s(p)s(pretnih) početnih pobjeda."

"Prvi veliki kiks trenera Kovačevića, još dva i leti van, nadam se da neće toga doci brzo, sramotan poraz ali treba skupiti glave i opet nanizati 4-5 pobjeda pogotovo u HNL-u..."

"Ma egoistične zvijezde...sramota.... zabrijali da su ne znam što....Gorici kapa dolje... želja i požrtvovnost do neba...svaka čast.... zasluženo."

"Dinamo mora igrat napadački nogomet...a kad u igri imaš Mišića i Ljubičića to nije...to je defenzivno ..nema kreativaca ..to je glavni problem... uvijek iste zamijene i isti igrači koji nisu pokazali nikakvu nadmoć niti prevagu..."

Trener Mario Kovačević priznao je kako Dinamo nije bio na pravoj razini na utakmici

- Nažalost, došao je i poraz. Nadali smo se bodovima, uspavano smo ušli u utakmicu. Bili smo usporeni, a onda je ušla i nervoza. Dejan je imao šansu za vodstvo, ali nismo dobro reagirali. Nismo bili pravi u prvom poluvremenu, vjerovao sam da ćemo možda izjednačiti. Ali nije išlo... Primili smo drugi gol, pa se vratili i zabili gol. Onda je došao i taj crveni karton. Mogu samo čestitati dečkima jer smo napadali unatoč igraču manje. Čestitam Gorici na pobjedi - rekao je nakon utakmice za Maxsport.