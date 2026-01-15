Navijači Dinama nakon poraza od Hartberga: 'Ako se po jutru dan poznaje, onda laku noć...'

Dinamo je odigrao pripremnu utakmicu protiv austrijskog Hartberga iza zatvorenih vrata. Austrijanci su pobijedili 2-1 na Maksimiru te igra dinamovaca nije bila bajna. Naravno, rezultat je tu bio u drugom planu, ali kao da je nedostajalo malo više želje i elana. Kako god bilo, Mario Kovačević isprobao je sve igrače te uvježbao momčad za Europsku ligu.

Ipak, navijači Dinama su se raspisali na društvenim mrežama. Neki su napisali kako im je jasno da tu rezultat nije bitan, ali neki su ipak bili kritični. Ne vjeruju da je Dinamo izgubio od momčadi koja je četvrta u austrijskom prvenstvu. Navijači plavih bili su dosta kritični prema momčadi kako je prvi dio sezone išao prema kraju, a Dinamo im u pripremnoj utakmici nije dao razloga za zadovoljstvo.

Ovo su neki od komentara na poraz od Hartberga:

"Nisam ni mislio da će Dinamo pobijediti"

"Godina nova ,problemi stari. Žalosno da niste u stanju pola godine uvidjeti da ste pogriješili u svemu, od trenera do svih igrača koji su dovedeni."

"Kovačeviću, da si toliko dobar i pošten kako govore već bi i sam dao ostavku."

"Rasprodaja ugleda, do kada?"

"Vjerojatno su preumorni od igranja pikada"

"Svaka vam čast. Super. Jedina tekma ovih zimskih priprema, a uskratili ste navijače za gledanje tekme, a na kraju i za pozitivan rezultat."

"Hartberg je ipak puno jači po imenima i po plaćama."

"Ovo više nije smiješno, a smijem se. Što ste nam napravili od Dinama, jeste li vi svi tamo normalni!?"

"Postaje jasno zašto nema prijenosa"

"Bit će bolje, za 3 do 5 godina"

"Ako se po jutru dan poznaje, onda laku noć."