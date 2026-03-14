DINAMO - SLAVEN BELUPO 4-2 Dinamo je pred domaćom publikom na maksimirskom stadionu slavio u preokretu protiv 'farmaceuta'. Junak utakmice bio je Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick
Navijači Dinama: 'Napokon su zabila sva trojica, Dion, Drena i mali Beljo'. 'Čestitke dečkima'
Nogometaši Dinama stigli su do pobjede protiv Slaven Belupa u 26. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Susret se igrao na maksimirskom stadionu, a domaćini su na poluvrijeme otišli s minimalnim zaostatkom. U 36. minuti za vodstvo 'farmaceuta' zabio je Alen Grgić. Potpuno drukčije poluvrijeme u nastavu susreta. Dinamo je izjednačio golom Diona Drene Belje koji je realizirao penal nakon što je Grgić igrao rukom. Vidović je ekspresno povećao na 2-1 u 71. minuti, a onda su slijedila dva gola Belje koji je postavio za konačnih 4-2. Igračem utakmice bio je proglašen upravo Beljo koji je zabio hat-trick.
'Modri' su se pobjedom na Maksimiru odvojili na velikih 13 bodova prednosti nad Hajdukom kojeg sutra očekuje susret s Lokomotivom. Navijači Dinama zadovoljni su pobjedom, evo nekih komentara s društvenih mreža.
- Bravo Dinamo čestitke na lijepoj pobjedi
- Ovo sada se nastavlja šetnja po HNL, samo veliki klubovi kao naš Dinamo rutinski osvajaju pobjede. Ajmooooooo plavi samo naprijed
- Beljo i Stojković trebaju ići preko bare
- Gdje su nestali oni komentatori s poluvremena koji su rekli da Beljo, Vidović, Kovačević i pola ekipe ne valja?
- Šetnja do naslova prvaka
- Čestitke dečkima, još večeras dati slobodne papire Topiću.
- Odlično drugo poluvrijeme Dinama,te čista pobjeda. Stojković OPET dokazao da je najbolji igrač Dinama uz Mišića, možda i cijele lige, a Beljo uvjerljivo najbolji napadač HNL-a ove godine.
- Napokon su zabili sva trojica, Dion, Drena i mali Beljo
- Ako je Dalić imalo realan i pošten, Stojković i Beljo moraju biti u Americi. Klase od igrača!
- Prvo čestitke svima, bravo, bravo. Dugo nismo bili ovako dominantni. Kaj smo danas naučili, Mario? Galešić mora igrati. Desni bočni ili umjesto Domingueza. Prodati kaj se mora i kupiti još jednog defenzivnog veznog za pomoć Mišiću. Goda je bolji od Vinlofa. I McKenna je odličan, odličan stoper, ali treba mu zabraniti da ispucava duge lopte. Jednostavno nema osjećaj za to. Ali to su sve skupa sitnice. Bravo svi, vrhunska ekipa. Kak bogu nismo prošli Genk, valjda se i oni čude. Bravo, dečki.
- Odlično drugo poluvrijeme
- Najte kaj zamjerit
- Samo ti Dinamo šampioneee
