SLAVE POBJEDU

Navijači Dinama: 'Napokon su zabila sva trojica, Dion, Drena i mali Beljo'. 'Čestitke dečkima'

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

DINAMO - SLAVEN BELUPO 4-2 Dinamo je pred domaćom publikom na maksimirskom stadionu slavio u preokretu protiv 'farmaceuta'. Junak utakmice bio je Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick

Nogometaši Dinama stigli su do pobjede protiv Slaven Belupa u 26. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Susret se igrao na maksimirskom stadionu, a domaćini su na poluvrijeme otišli s minimalnim zaostatkom. U 36. minuti za vodstvo 'farmaceuta' zabio je Alen Grgić. Potpuno drukčije poluvrijeme u nastavu susreta. Dinamo je izjednačio golom Diona Drene Belje koji je realizirao penal nakon što je Grgić igrao rukom. Vidović je ekspresno povećao na 2-1 u 71. minuti, a onda su slijedila dva gola Belje koji je postavio za konačnih 4-2. Igračem utakmice bio je proglašen upravo Beljo koji je zabio hat-trick. 

'Modri' su se pobjedom na Maksimiru odvojili na velikih 13 bodova prednosti nad Hajdukom kojeg sutra očekuje susret s Lokomotivom. Navijači Dinama zadovoljni su pobjedom, evo nekih komentara s društvenih mreža.

  • Bravo Dinamo čestitke na lijepoj pobjedi
  • Ovo sada se nastavlja šetnja po HNL, samo veliki klubovi kao naš Dinamo rutinski osvajaju pobjede. Ajmooooooo plavi samo naprijed
  • Beljo i Stojković trebaju ići preko bare
  • Gdje su nestali oni komentatori s poluvremena koji su rekli da Beljo, Vidović, Kovačević i pola ekipe ne valja?
  • Šetnja do naslova prvaka 
  • Čestitke dečkima, još večeras dati slobodne papire Topiću.
  • Odlično drugo poluvrijeme Dinama,te čista pobjeda. Stojković OPET dokazao da je najbolji igrač Dinama uz Mišića, možda i cijele lige, a Beljo uvjerljivo najbolji napadač HNL-a ove godine.
  • Napokon su zabili sva trojica, Dion, Drena i mali Beljo 
  • Ako je Dalić imalo realan i pošten, Stojković i Beljo moraju biti u Americi. Klase od igrača!
  • Prvo čestitke svima, bravo, bravo. Dugo nismo bili ovako dominantni. Kaj smo danas naučili, Mario? Galešić mora igrati. Desni bočni ili umjesto Domingueza. Prodati kaj se mora i kupiti još jednog defenzivnog veznog za pomoć Mišiću. Goda je bolji od Vinlofa. I McKenna je odličan, odličan stoper, ali treba mu zabraniti da ispucava duge lopte. Jednostavno nema osjećaj za to. Ali to su sve skupa sitnice. Bravo svi, vrhunska ekipa. Kak bogu nismo prošli Genk, valjda se i oni čude. Bravo, dečki.
  •  Odlično drugo poluvrijeme
  •  Najte kaj zamjerit
  • Samo ti Dinamo šampioneee

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

