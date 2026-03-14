Navijači Dinama: 'Napokon su zabila sva trojica, Dion, Drena i mali Beljo'. 'Čestitke dečkima'

Nogometaši Dinama stigli su do pobjede protiv Slaven Belupa u 26. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Susret se igrao na maksimirskom stadionu, a domaćini su na poluvrijeme otišli s minimalnim zaostatkom. U 36. minuti za vodstvo 'farmaceuta' zabio je Alen Grgić. Potpuno drukčije poluvrijeme u nastavu susreta. Dinamo je izjednačio golom Diona Drene Belje koji je realizirao penal nakon što je Grgić igrao rukom. Vidović je ekspresno povećao na 2-1 u 71. minuti, a onda su slijedila dva gola Belje koji je postavio za konačnih 4-2. Igračem utakmice bio je proglašen upravo Beljo koji je zabio hat-trick.

'Modri' su se pobjedom na Maksimiru odvojili na velikih 13 bodova prednosti nad Hajdukom kojeg sutra očekuje susret s Lokomotivom.