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NAKON SLAVLJA NAD RUDEŠOM

Navijači Dinama: 'Nema ništa ljepše nego kada je istrčao broj 20.' 'Ovo ponoviti u utorak'

Piše Issa Kralj,
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Navijači Dinama: 'Nema ništa ljepše nego kada je istrčao broj 20.' 'Ovo ponoviti u utorak'
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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DINAMO - RUDEŠ 4-0 Dinamo je došao do nova tri boda u borbi za naslov prvaka. Na Maksimiru je savladan Rudeš, a navijači 'modrih' nadaju se dobroj izvedbi protiv Vikinga u play-offu Lige prvaka

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Dinamo je na otvaranju 3. kola domaćeg nogometnog prvenstva uvjerljivo savladao Rudeš s 4-0. 'Modri' su na Maksimiru uzeli nova tri boda u borbi za naslov prvaka. Dion Drena Beljo zabio je već u 6. minuti susreta i to nevjerojatnim potezom. Mrežu gostiju probio je škaricama, a prije kraja prvog prednost domaćina povećao je Lukas Kačavenda. Na 3-0 je opet postavio Beljo nakon što je realizirao penal u 61. minuti susreta. U strijelce se upisao i Arber Hoxha koji je bio precizan za konačnih 4-0.

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Drugu prvenstvenu pobjedu Dinama komentirali su navijači na društvenim mrežama. 

  • Rutinska pobjeda protiv drugoligaša. Treba ovo ponovit u utorak 
  • Tako je sada utorak razbiti Viking u ligi prvaka
  • Samo tako idemo redom dinamo moj
  • Ajde Bogu hvala da je Mudrog uveo, nadam se da će to postati redovno. Ništa drugo ne treba, mudri će ga sam demantirati igrom.
  • Eto i Mudražija je dobio prvu pravu priliku.
  • Galešić-Radeljić jako lijep tandem stoperski 
  • Ništa Laku noć, čekamo Stanzla i ponoć!!! Hajmo modriii
  • Čestitke dečki i laka vam noć svima
  • Ništa ljepše nema kad je istrčao broj 20

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