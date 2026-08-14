Navijači Dinama: 'Nema ništa ljepše nego kada je istrčao broj 20.' 'Ovo ponoviti u utorak'

Dinamo je na otvaranju 3. kola domaćeg nogometnog prvenstva uvjerljivo savladao Rudeš s 4-0. 'Modri' su na Maksimiru uzeli nova tri boda u borbi za naslov prvaka. Dion Drena Beljo zabio je već u 6. minuti susreta i to nevjerojatnim potezom. Mrežu gostiju probio je škaricama, a prije kraja prvog prednost domaćina povećao je Lukas Kačavenda. Na 3-0 je opet postavio Beljo nakon što je realizirao penal u 61. minuti susreta. U strijelce se upisao i Arber Hoxha koji je bio precizan za konačnih 4-0.

Momčad Marija Kovačevića je druga na tablici s golom manje od prvoplasiranog Osijeka

Drugu prvenstvenu pobjedu Dinama komentirali su navijači na društvenim mrežama.