Obavijesti

Sport

Komentari 27
ODJURIO U SVLAČIONICU

VIDEO Mišić odbio pozdraviti Boyse pa pljunuo u smjeru tribina? 'Sram te bilo, kapetane'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Mišić odbio pozdraviti Boyse pa pljunuo u smjeru tribina? 'Sram te bilo, kapetane'
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Navijači Dinama bijesni na kapetana Mišića! "Sram te bilo, 'kapetane'", poručuje stranica "Zona Dinamo" nakon derbija s Rijekom

Zbog reakcije kapetana Josipa Mišića nakon derbija Dinama i Rijeke (2-1) navijači "modrih" su na nogama. Naime, nedugo nakon derbija Mišić je trčao u svlačionicu, očito nezadovoljan tretmanom navijača, a na rubu terena hvatao ga je klupski glasnogovornik Marko Bošnir kako bi se pozdravio s Bad Blue Boysima. On je to nevoljko napravio, ali su navijači njega i njegove suigrače pozdravili salvom zvižduka. Neki tvrde i da je pljunuo u smjeru zapadne tribine.

Pokretanje videa...

Igrači Dinama pozdravili navijače nakon utakmice 04:36
Igrači Dinama pozdravili navijače nakon utakmice | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Popularna navijačka stranica "Zona Dinamo" uzburkala je društvene mreže oštrom objavom usmjerenom direktno prema kapetanu. Na Instagram profilu "Zona Dinamo", koji slovi za jedan od glavnih kanala komunikacije među navijačima "Plavih", osvanula je fotografija nasmijanog Mišića s kapetanskom trakom oko ruke. No idiličan prizor u potpunoj je suprotnosti s porukom koja ga prati. Kratak, ali izuzetno oštar natpis "Sram te bilo 'kapetane'", s naglaskom na navodnicima, jasno je dao do znanja da je kapetanovo ponašanje izazvalo gnjev navijača.

Nije pomogla ni situacija iz 77. minute u kojoj je nogom krenuo prema Toniju Fruku nakon što ga je faulirao pa rukom dijelio pravdu u lice Justasa Lasickasa i Ante Majstorovića, za što se izvukao samo sa žutim kartonom.

Ispod objave nanizali su se brojni komentari ogorčenih navijača koji su podržali stav stranice. "Mišiću, treba te biti sram što si napravio. Tvoje ponašanje je danas bilo ispod svakog nivoa. Tako se ne ponaša pravi kapetan", stoji u jednom od vodećih komentara. Drugi su bili još direktniji, pozivajući na oduzimanje kapetanske trake: "Sramota, i još okrenut leđa BBB.. fuj", te "Treba mu uzeti kapetansku traku."

Ostaje vidjeti hoće li klub reagirati na kritike koje su očito duboko pogodile najvjernije pristaše zagrebačkog kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025