VIDEO Mišić odbio pozdraviti Boyse pa pljunuo u smjeru tribina? 'Sram te bilo, kapetane'

Zbog reakcije kapetana Josipa Mišića nakon derbija Dinama i Rijeke (2-1) navijači "modrih" su na nogama. Naime, nedugo nakon derbija Mišić je trčao u svlačionicu, očito nezadovoljan tretmanom navijača, a na rubu terena hvatao ga je klupski glasnogovornik Marko Bošnir kako bi se pozdravio s Bad Blue Boysima. On je to nevoljko napravio, ali su navijači njega i njegove suigrače pozdravili salvom zvižduka. Neki tvrde i da je pljunuo u smjeru zapadne tribine.

Pokretanje videa... 04:36 Igrači Dinama pozdravili navijače nakon utakmice | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Popularna navijačka stranica "Zona Dinamo" uzburkala je društvene mreže oštrom objavom usmjerenom direktno prema kapetanu. Na Instagram profilu "Zona Dinamo", koji slovi za jedan od glavnih kanala komunikacije među navijačima "Plavih", osvanula je fotografija nasmijanog Mišića s kapetanskom trakom oko ruke. No idiličan prizor u potpunoj je suprotnosti s porukom koja ga prati. Kratak, ali izuzetno oštar natpis "Sram te bilo 'kapetane'", s naglaskom na navodnicima, jasno je dao do znanja da je kapetanovo ponašanje izazvalo gnjev navijača.

Nije pomogla ni situacija iz 77. minute u kojoj je nogom krenuo prema Toniju Fruku nakon što ga je faulirao pa rukom dijelio pravdu u lice Justasa Lasickasa i Ante Majstorovića, za što se izvukao samo sa žutim kartonom.

Ispod objave nanizali su se brojni komentari ogorčenih navijača koji su podržali stav stranice. "Mišiću, treba te biti sram što si napravio. Tvoje ponašanje je danas bilo ispod svakog nivoa. Tako se ne ponaša pravi kapetan", stoji u jednom od vodećih komentara. Drugi su bili još direktniji, pozivajući na oduzimanje kapetanske trake: "Sramota, i još okrenut leđa BBB.. fuj", te "Treba mu uzeti kapetansku traku."

Ostaje vidjeti hoće li klub reagirati na kritike koje su očito duboko pogodile najvjernije pristaše zagrebačkog kluba.