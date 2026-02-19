Navijači Dinama: Rastepli su nas po terenu, al idemo po čudo

Dinamo je doživio bolan poraz u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige. Na stadionu Maksimir belgijski Genk slavio je s uvjerljivih 3-1, ostavivši "modre" pred gotovo nemogućom misijom u uzvratu. Umjesto duge analize ili poruke ohrabrenja, klub je na službenim kanalima na društvenim mrežama objavio grafiku s konačnim rezultatom utakmice uz svega tri riječi: "Kraj na Maksimiru."

Večer koja je trebala biti nastavak europskog sna pretvorila se u noćnu moru. Poraz je došao kao hladan tuš, pogotovo nakon što je klub dominirao u domaćem prvenstvu, gdje su prije samo nekoliko dana uvjerljivo svladao Istru 4-0. Očito je da visoka razina igre iz HNL-a nije dovoljna za nadmetanje s motiviranim belgijskim protivnikom, unatoč nedavnim pojačanjima poput povratnika na gol Dominika Livakovića.

Navijači podijeljeni: Od vjere u čudo do oštrih kritika

Objava je u kratkom roku prikupila stotine komentara, a reakcije navijača bile su podijeljene. Dok su jedni iskazivali bezuvjetnu ljubav prema klubu i nadu u čudo, drugi nisu skrivali ogorčenje lošom predstavom.

"Pa moralo bi se desiti čudo, prenaivno primljeni golovi, rastepli su nas po terenu i nismo mogli stvarati svoje šanse, ali idemo po čudo, volim te Dinamo!", napisao je jedan od optimističnijih navijača, ne gubeći vjeru u prolaz.

"Kovacevic je trener bez kompasa, dno dna utakmica, igraci su izgubljeni u vremenu i prostoru, pratim domingeza lik ima 0/5 dugih lopti. Stojkovic drkelja s loptom bez konkretnog rijesenja a Topic do asistencije nemoze se sastat s loptom. Imamo sreće da su ostali iz naše lige dno kad mi s ovakom igrom smo prvi na tablici."

"Realnost za ovu ekipu i s takvim trenerom"

S druge strane, nizali su se komentari poput "Šteta" i "Jadno...", koji su jasno pokazali frustraciju prikazanom igrom. Neki su navijači otišli i korak dalje te su uputili kritike pojedinim igračima, a jedan od komentara bio je usmjeren prema ključnom veznjaku: "Dok nam je Mišić kapetan igrač nećemo daleko".

Ovakve reakcije pokazuju koliki je pritisak na momčadi, ali i na novoj upravi kluba na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, od koje se očekuje da vrati Dinamo na staze stare europske slave. Nakon bolnog poraza na domaćem terenu, Dinamo se nalazi pred izuzetno teškim zadatkom. Uzvratna utakmica u Belgiji, koja se igra 26. veljače, zahtijevat će izvedbu daleko iznad one prikazane na Maksimiru.