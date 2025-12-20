Navijači Dinama: 'Sve super osim trenera'. 'Wow, Mudražiji ste se sjetili dati četiri minute'

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u dvoboju 18. kola HNL-a na Maksimiru i tako na uspješan način zaključio 2025. godinu. Navijači nisu (pre)zadovoljni prezentacijom, donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

"Hoxha mora napokon shvatiti da je nogomet momčadski sport. Kad bi češće dodavao ili vraćao loptu u sredinu, imali bismo nekoliko golova više. Njegovi driblinzi su lijepi, ali njegovi centaršuti često završe daleko od cilja. Treba držati glavu gore pri dodavanju i općenito više igrati za momčad – tada bi bio vrhunski igrač"

"Sve super osim trenera"

"Wooow stavili ste Mudražiju pune četiri minute"

"Bravo za Dinamo! Ajde hvala Bogu da se netko sjetio Mudražije. Bojim se da je za njega to to. Šteta!"

"To kaj radite Mudrom je odurno, ružno i gadljivo"

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Osim tri boda sve drugo je teško razočarenje. Totalno bez želje, bez trke, bez ikakve agresije. Nula kornera. Beljo problem u glavi. Ljubičić totalno nevidljiv. Kule ušao umjesto Belje još gori. Hoxha ne poštuje nikoga, sam protiv svih. Sebičan. Stojković glavari svuda al totalno nekoristan. Za mene Stojke opet nula. Ostali solidni a Zajc najbolji"

"Sad se nadamo nekakvom božićnom poklonu na klupi"

"Igra nula,ovaj klaun na klupi veze s nogometom nema, a još Mudražiju ponižava pa mu daje 2-3 minute. Teški egoist i rijetko viđen neuki trener", neki su od komentara.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je vodeća momčad HNL-a s 38 bodova, a idući susret igra protiv FCSB-a u Europskoj ligi 22. siječnja.