DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 "Sad se nadamo nekakvom božićnom poklonu na klupi", jedan je od komentara Dinamovih navijača nakon pobjede
REAKCIJE NAKON POBJEDE
Navijači Dinama: 'Sve super osim trenera'. 'Wow, Mudražiji ste se sjetili dati četiri minute'
Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u dvoboju 18. kola HNL-a na Maksimiru i tako na uspješan način zaključio 2025. godinu. Navijači nisu (pre)zadovoljni prezentacijom, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Hoxha mora napokon shvatiti da je nogomet momčadski sport. Kad bi češće dodavao ili vraćao loptu u sredinu, imali bismo nekoliko golova više. Njegovi driblinzi su lijepi, ali njegovi centaršuti često završe daleko od cilja. Treba držati glavu gore pri dodavanju i općenito više igrati za momčad – tada bi bio vrhunski igrač"
- "Sve super osim trenera"
- "Wooow stavili ste Mudražiju pune četiri minute"
- "Bravo za Dinamo! Ajde hvala Bogu da se netko sjetio Mudražije. Bojim se da je za njega to to. Šteta!"
- "To kaj radite Mudrom je odurno, ružno i gadljivo"
- "Osim tri boda sve drugo je teško razočarenje. Totalno bez želje, bez trke, bez ikakve agresije. Nula kornera. Beljo problem u glavi. Ljubičić totalno nevidljiv. Kule ušao umjesto Belje još gori. Hoxha ne poštuje nikoga, sam protiv svih. Sebičan. Stojković glavari svuda al totalno nekoristan. Za mene Stojke opet nula. Ostali solidni a Zajc najbolji"
- "Sad se nadamo nekakvom božićnom poklonu na klupi"
- "Igra nula,ovaj klaun na klupi veze s nogometom nema, a još Mudražiju ponižava pa mu daje 2-3 minute. Teški egoist i rijetko viđen neuki trener", neki su od komentara.
Dinamo je vodeća momčad HNL-a s 38 bodova, a idući susret igra protiv FCSB-a u Europskoj ligi 22. siječnja.
