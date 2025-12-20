Obavijesti

REAKCIJE NAKON POBJEDE

Navijači Dinama: 'Sve super osim trenera'. 'Wow, Mudražiji ste se sjetili dati četiri minute'

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - LOKOMOTIVA 2-0 "Sad se nadamo nekakvom božićnom poklonu na klupi", jedan je od komentara Dinamovih navijača nakon pobjede

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u dvoboju 18. kola HNL-a na Maksimiru i tako na uspješan način zaključio 2025. godinu. Navijači nisu (pre)zadovoljni prezentacijom, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! 01:12
Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell
  • "Hoxha mora napokon shvatiti da je nogomet momčadski sport. Kad bi češće dodavao ili vraćao loptu u sredinu, imali bismo nekoliko golova više. Njegovi driblinzi su lijepi, ali njegovi centaršuti često završe daleko od cilja. Treba držati glavu gore pri dodavanju i općenito više igrati za momčad – tada bi bio vrhunski igrač"
  • "Sve super osim trenera"
  • "Wooow stavili ste Mudražiju pune četiri minute"
  • "Bravo za Dinamo! Ajde hvala Bogu da se netko sjetio Mudražije. Bojim se da je za njega to to. Šteta!"
  • "To kaj radite Mudrom je odurno, ružno i gadljivo"
  • "Osim tri boda sve drugo je teško razočarenje. Totalno bez želje, bez trke, bez ikakve agresije. Nula kornera. Beljo problem u glavi. Ljubičić totalno nevidljiv. Kule ušao umjesto Belje još gori. Hoxha ne poštuje nikoga, sam protiv svih. Sebičan. Stojković glavari svuda al totalno nekoristan. Za mene Stojke opet nula. Ostali solidni a Zajc najbolji"
  • "Sad se nadamo nekakvom božićnom poklonu na klupi"
  • "Igra nula,ovaj klaun na klupi veze s nogometom nema, a još Mudražiju ponižava pa mu daje 2-3 minute. Teški egoist i rijetko viđen neuki trener", neki su od komentara. 
Dinamo je vodeća momčad HNL-a s 38 bodova, a idući susret igra protiv FCSB-a u Europskoj ligi 22. siječnja. 

