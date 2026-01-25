Navijači Dinama: 'Trening za plus četiri. Sad po euro proljeće'

Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv Osijeka (0-3) na Opus Areni povećao prednost u odnosu na drugoplasirani Hajduk na četiri boda. Navijači zagrebačkog kluba zadovoljni su prezentacijom momčadi, evo reakcija.

Pokretanje videa... 00:42 Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

"Izlazak Bennacera je pokazatelj koliko je Dinamo proigrao, treba forsirati Stojkovića"

"Pravi Dinamo. Odlično odigrano - zrelo, pametno i suvereno. Osijek bez ijedne šanse. Respekt. Dolazi sve na svoje. Stojković ubrzava igru, daje tempo, brzinu i svaki njegov potez ima glavu i rep"

"Stojković igrač utakmice!"

"Napokon dobra igra!"

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Konačno igra na nivou bez greške, bravo!"

"Žalosno je da odlazak Ljubičića i ozljeda Bennacera slože pravu momčad"

"Lagani trening za plus četiri. A sad po europsko proljeće!"

"Kako se lijepo igra bez Ljubičića"

"Hoće li Schalke možda i Godu?"

"Polako sve sjeda na svoje mjesto", neki su od komentara Dinamovih navijača.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 41 bodom, a u idućem kolu igra protiv Vukovara doma. Prije toga ga čeka gostovanje kod Midtjyllanda u 8. kolu Europske lige.