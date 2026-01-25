OSIJEK - DINAMO 0-3 "Žalosno je da odlazak Ljubičića i ozljeda Bennacera slože pravu momčad", jedan je od komentara navijača Dinama na društvenim mrežama
ZADOVOLJNI PREZENTACIJOM
Navijači Dinama: 'Trening za plus četiri. Sad po euro proljeće'
Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv Osijeka (0-3) na Opus Areni povećao prednost u odnosu na drugoplasirani Hajduk na četiri boda. Navijači zagrebačkog kluba zadovoljni su prezentacijom momčadi, evo reakcija.
- "Izlazak Bennacera je pokazatelj koliko je Dinamo proigrao, treba forsirati Stojkovića"
- "Pravi Dinamo. Odlično odigrano - zrelo, pametno i suvereno. Osijek bez ijedne šanse. Respekt. Dolazi sve na svoje. Stojković ubrzava igru, daje tempo, brzinu i svaki njegov potez ima glavu i rep"
- "Stojković igrač utakmice!"
- "Napokon dobra igra!"
- "Konačno igra na nivou bez greške, bravo!"
- "Žalosno je da odlazak Ljubičića i ozljeda Bennacera slože pravu momčad"
- "Lagani trening za plus četiri. A sad po europsko proljeće!"
- "Kako se lijepo igra bez Ljubičića"
- "Hoće li Schalke možda i Godu?"
- "Polako sve sjeda na svoje mjesto", neki su od komentara Dinamovih navijača.
Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 41 bodom, a u idućem kolu igra protiv Vukovara doma. Prije toga ga čeka gostovanje kod Midtjyllanda u 8. kolu Europske lige.
