Obavijesti

Sport

Komentari 3
ZADOVOLJNI PREZENTACIJOM

Navijači Dinama: 'Trening za plus četiri. Sad po euro proljeće'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Dinama: 'Trening za plus četiri. Sad po euro proljeće'
4
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

OSIJEK - DINAMO 0-3 "Žalosno je da odlazak Ljubičića i ozljeda Bennacera slože pravu momčad", jedan je od komentara navijača Dinama na društvenim mrežama

Admiral

Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv Osijeka (0-3) na Opus Areni povećao prednost u odnosu na drugoplasirani Hajduk na četiri boda. Navijači zagrebačkog kluba zadovoljni su prezentacijom momčadi, evo reakcija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku 00:42
Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell
  • "Izlazak Bennacera je pokazatelj koliko je Dinamo proigrao, treba forsirati Stojkovića"
  • "Pravi Dinamo. Odlično odigrano - zrelo, pametno i suvereno. Osijek bez ijedne šanse. Respekt. Dolazi sve na svoje. Stojković ubrzava igru, daje tempo, brzinu i svaki njegov potez ima glavu i rep"
  • "Stojković igrač utakmice!"
  • "Napokon dobra igra!"
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
  • "Konačno igra na nivou bez greške, bravo!"
  • "Žalosno je da odlazak Ljubičića i ozljeda Bennacera slože pravu momčad"
  • "Lagani trening za plus četiri. A sad po europsko proljeće!"
  • "Kako se lijepo igra bez Ljubičića"
  • "Hoće li Schalke možda i Godu?"
  • "Polako sve sjeda na svoje mjesto", neki su od komentara Dinamovih navijača.
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 41 bodom, a u idućem kolu igra protiv Vukovara doma. Prije toga ga čeka gostovanje kod Midtjyllanda u 8. kolu Europske lige. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra dovodi važnog igrača Lokomotive? As Liverpoola odlazi u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima
DOMINACIJA 'MODRIH'

Osijek - Dinamo 0-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih'! Sopić i dalje čeka prvu pobjedu s Osječanima

OSIJEK - DINAMO 0-3: 'Modri' su treći put ove sezone slavili protiv 'bijelo-plavih', a strijelci su bili Stojković (30'), Zajc (43') i Beljo (89'). Bila je to uvjerljiva pobjeda zagrebačkog kluba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026