Navijači Dinama uzeli na zub jednog igrača: 'Bit će to borba s momčadi Hajduka od nula eura'

Dinamo je nakon četiri pobjede zaredom u svim natjecanjima izgubio od Lokomotive (2-1) kao gost na Maksimiru i propustio pobjeći Hajduku na tri boda prednosti. Navijači "modrih" su tri dana nakon vrijedne europske pobjede nad Maccabijem iz Tel Aviva opet nezadovoljni, najviše zamjeraju treneru Mariju Kovačeviću na premalo rotacija (samo jedan igrač u odnosu na Europu) i Ivanu Nevistiću zbog slabije partije i skrivljenog penala. Ovo su neki od komentara na službenoj stranici na Facebooku:

"Koliko je zaslužan za Europske pobjede, definitvno je kriv za poraze od Varaždina i Lokse. Premalo rotacije danas presudile. Šteta, stvarno šteta, nadam se da je ovo zadnje. Toliko gladnih pojedinaca čeka na klupi a nisu ni kao zamjene ušle."

"Nadati se da Livi može prekinuti na zimu posudbu u Gironi i svim silama ga pokusati dovesti...Nevistic je svoje kredite ispucao...čestitke Lokosima, naša crna mačka zadnjih godina"

"Mario Kovacevic je sramota za vođenje ove utakmice. Apsolutno njegov poraz koji je sramota. Ne sramotan izgubiti od Lokomotive, nego izvesti skoro identicnu ekipu kao protiv Macabia je samoubojstvo. Ne mozes se mentalno prebaciti u tako kratkom roku na HNL. Imas dvije postave koje se realno mogu boriti za prvaka HNL i ti napravis ovo. Treba te biti sramota. Nije ovo Slaven Belupo (uz duzno postovanje Belupu). O Nevisticu, dajte, nek niko ne brani. Skloni ga, makni, sto god, samo ga makni!!"

"Boban je napravio dobar posao, ali složiti ovakvu momčad i na golu ostaviti balerinu i šminkera Nevistića je prevelika pogreška!"

"Većinu dinamovih igrača zanima samo Europa jer se žele prodati i jer su tamo u izlogu. HNL ih ne zanima, osim tu i tamo pokojeg derbija. Trener Kovačević je također odgovoran jer ne rotira ekipu i igra s identičnih 11 svaka 3 dana. Bit će ovo borba do kraja s bankrotiranim Hajdukom koji je s 0 eura sklepao momčad i koji ima sudački poguranac."

"Kovačeviću…. Imaš 26 igrača, igraš svaku utakmicu sa istom ekipom i neovisno o rezultatu uvijek u isto vrijeme mijenjaš iste igrače…. pa daj malo iznenadi protivnika… već svi znaju tko će i kada igrati… i ovu rupčagu pod hitno treba maknut sa gola…"

"Ovo je isključivo trenerov poraz ili onoga ko mu sastavlja momčad"

"DOBAR DAN SVIMA A POGOTOVO NIKICI JELAVIĆU"

"Ima li tko stručan reći treneru da moze rotirati igrače s klupe koji su mu na raspolaganju"

"Stojkovic tocnog dodavanja nije imao otkad je ušao, o Theophileu ne treba više trošit riječi, nego mu se zahvalit."

"Bilo je pitanje vremena kada Dinamov napad nece moci nadoknaditi Nevisticeve gluposti."

"Nevisticu se treba sada preko Zimske pauze zahvaliti niti mu dati odštetu nije zaslužio prevara od golmana teska dosta si ti koštao Dinama"