Navijači Dinama: 'Zahladilo je opasno na jugu Hrvatske. A sada u Split po +10 ako dopuste'

Dinamo je u 24. kolu domaćeg nogometnog prvenstva ugostio osmoplasiranu Goricu i stigao do pobjede 4-2. 'Modri' su se nakon ispadanja iz Europske lige vratili pobjedama u HNL-u. Momčad Marija Kovačevića povela je odmah na početku susreta u 7. minuti golom Diona Drene Belje. Deset minuta nakon Belje, mrežu golmana Goričana zatresao je Luka Stojković. Gosti su smanjili na 2-1 pred odlazak na odmor, precizan je bio Trontelj u 36. minuti. Međutim, u drugom poluvremenu domaćini su se odvojili na tri gola razlike. Marko Soldo zabio je nedugo nakon ulaska u igru u 62. minuti, a Beljo je realizirao penal u 73. minuti. Za konačnih 4-2 zabio je Erceg koji je bio precizan s bijele točke.

'Modri' su se ovom pobjedom ponovno odvojili na sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Sljedećeg vikenda na rasporedu je derbi u Splitu, a navijači zagrebačke momčadi puni su nade na odvajanje na velikih deset bodova od Hajduka.

Evo nekih komentara sa društvenih mreža:

"Nešto zahladilo u Splitu"

"Zahladilo opasno na jugu Hrvatske! Bravo plavi!"

"Sljedeće kolo će u Splitu bit još hladnije, - 10"

"Svaka nam čast...bez krila i bekova s 4 igrača manje zabili 4 a primili samo dva... Kovačeviću doktore"

"Gdje su oči što su prije tri dana pljuvali po Stojkoviću"

"Rutinska i potpuno očekivana pobjeda Dinama. Istaknuti igrači utakmice su Beljo, koji nemilosrdno zabija i svoju zadaću obavlja na najbolji mogući način, kapetan Mišić, koji je ponovno odigrao standardno kapetanski, zatim McKenna, dominantan u obrani, te na kraju Stojković, koji je neki dan pokazao svoju klasu protiv Genka u europskoj utakmici, a danas nastavio u istom ritmu i u HNL-u. Ako Stojković tako nastavi u kontinuitetu, kao što sam već napisao, mogao bi dobiti poziv Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo."

"7 dana prije, 7 bodova više"

"Bravo dečki!! Utakmica odrađena. Trebalo se sačuvati za Kurilovec, a onda sljedeće kolo napokon malo odmora. Najveći si Dinamo!"

"Kova, ne mudruj i ne taktiziraj previše u Splitu! Pobjedničkim gardom tamo a ne nekakvo taktiziranje. Riješi prvenstvo!"

"Ova utakmica je samo još jedan od dokaza koliko je niska kvaliteta nogometa u HNL-u, a suci su stvarno ni za što drugo osim za Hrvatsku."

"A sad u Split po +10. Ako nam dopuste..."

"Stojković opet najbolji"

"Zatoplilo u Zagrebu +7, drugi vikend još toplije +10"