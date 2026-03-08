Obavijesti

REAKCIJE NAKON PORAZA

Navijači Hajduka: 'Markane, ako si normalan, otiđi iz kluba'

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Pljesak za sve navijače koji su pljeskali Krovinoviću na ulasku u igru. On igra za 700.000 eura i svaki tjedan radi greške, a vi radite za 1000 eura i zakasnite na posao dva dana i dobit ćete otkaz"

Hajduk je izgubio doma od Dinama (1-3) u derbiju 25. kola HNL-a i praktički se oprostio od titule prvaka, a navijači splitskog kluba nezadovoljni su nakon utakmice. Evo reakcija s društvenih mreža. 

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo
70
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Još jedna godina neuspjeha i iznevjerenih očekivanja. Predsjednik kluba - nula. Trener - nula. Igrački kadar - nula, uz par iznimaka"

"Što kaže udruga NH, hoće li se i dalje po istome? Ipak se članovi skupljaju, ne titule..."

"Markane, ako si normalan otiđi i nemoj više da te ovaj panjina ponižava jer nama ionako nema spasa . Čestitke udruzi Naš Hajduk , predsjedniku Biliću i najzad panjini Garciji na predivnoj sezoni i na kraju čestitke Dinamu na naslovu prvaka za koji se nisu pošteno oznojili"

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Kadeti vs Seniori. Tolika nemoć da to nije dugo viđeno. Toliko fizički i tehnički inferiorni da je teška sramota struke Hajduka jer ova ekipa košta 12-15 milijuna eura godišnje u plaćama"

"Zaslužena pobjeda Dinama, a ovo je trenutno naša realnost. Nemamo kvalitetu za nešto vise i ne bih svu krivicu svaljivao na trenera. Radi sa onim što ima, a danas je počelo u prvih 11 sedam igrača iz akademije"

"Luzerski smo klub, ukleti smo klub, nažalost nema nade. Iz godinu u godinu uvijek isto..."

"Dinamo zagazio Hajduka kao Jack Houdek Dormeo nad madrac"

"Hladna srca i prazne duše odigrana još jedna sezona"

Split: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo
Split: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Pljesak za sve navijače koji su pljeskali Krovinoviću na ulasku u igru. On igra za 700.000 eura i svaki tjedan radi greške, a vi radite za 1000 eura i zakasnite na posao dva dana i dobit ćete otkaz"

"Ako se ikada sruši ovaj stadion u svrhu izgradnje novoga, apsolutno treba dovest 20 cisterni svete vode iz Vatikana i poškropit zemlju", neki su od komentara na društvenim mrežama. 

BILI KUT Ovo je Hajdukova stvarnost. Sada im preostaje gurati mlade da bi napunili blagajnu na ljeto
Ovo je Hajdukova stvarnost. Sada im preostaje gurati mlade da bi napunili blagajnu na ljeto

Hajduk je drugi u HNL-u sa 47 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama, a u idućem kolu igra protiv Lokomotive doma 15. ožujka. 

