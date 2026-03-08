Navijači Hajduka: 'Markane, ako si normalan, otiđi iz kluba'

Hajduk je izgubio doma od Dinama (1-3) u derbiju 25. kola HNL-a i praktički se oprostio od titule prvaka, a navijači splitskog kluba nezadovoljni su nakon utakmice. Evo reakcija s društvenih mreža.

"Još jedna godina neuspjeha i iznevjerenih očekivanja. Predsjednik kluba - nula. Trener - nula. Igrački kadar - nula, uz par iznimaka"

"Što kaže udruga NH, hoće li se i dalje po istome? Ipak se članovi skupljaju, ne titule..."

"Markane, ako si normalan otiđi i nemoj više da te ovaj panjina ponižava jer nama ionako nema spasa . Čestitke udruzi Naš Hajduk , predsjedniku Biliću i najzad panjini Garciji na predivnoj sezoni i na kraju čestitke Dinamu na naslovu prvaka za koji se nisu pošteno oznojili"

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Kadeti vs Seniori. Tolika nemoć da to nije dugo viđeno. Toliko fizički i tehnički inferiorni da je teška sramota struke Hajduka jer ova ekipa košta 12-15 milijuna eura godišnje u plaćama"

"Zaslužena pobjeda Dinama, a ovo je trenutno naša realnost. Nemamo kvalitetu za nešto vise i ne bih svu krivicu svaljivao na trenera. Radi sa onim što ima, a danas je počelo u prvih 11 sedam igrača iz akademije"

"Luzerski smo klub, ukleti smo klub, nažalost nema nade. Iz godinu u godinu uvijek isto..."

"Dinamo zagazio Hajduka kao Jack Houdek Dormeo nad madrac"

"Hladna srca i prazne duše odigrana još jedna sezona"

Split: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Pljesak za sve navijače koji su pljeskali Krovinoviću na ulasku u igru. On igra za 700.000 eura i svaki tjedan radi greške, a vi radite za 1000 eura i zakasnite na posao dva dana i dobit ćete otkaz"

"Ako se ikada sruši ovaj stadion u svrhu izgradnje novoga, apsolutno treba dovest 20 cisterni svete vode iz Vatikana i poškropit zemlju", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Hajduk je drugi u HNL-u sa 47 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama, a u idućem kolu igra protiv Lokomotive doma 15. ožujka.